Face à la forte augmentation des prix du gaz, cet éleveur de volailles mayennais fait appel à un courtier

En 2021, les trésoreries des agriculteurs ont été mises à mal. A Changé, Jean-Yves Guérot élève des volailles. De son bureau, au sous-sol de sa maison, l'agriculteur sort son gros classeur rouge : "c'est l'ensemble des factures de l'année 2021. Elles sont prêtes à emporter au service comptable". Parmi elles, il y a notamment les factures d'alimentation avec entre 10 et 20% d'augmentation. "Quand on regarde l'évolution des factures, des fois on se fait peur. Il faut attendre aussi que tout ça soit traité et on verra ensuite ce qu'il en ressort au niveau des revenus."

Un prix du gaz multiplié par quatre

Et puis, il y a les factures d'énergie. Jean-Yves Guérot chauffe ses bâtiments d'élevage grâce au gaz de ville, et là, c'est la flambée : "j'ai été surpris, il y a un mois, de recevoir une lettre recommandée qui me disait qu'on allait multiplier quasiment par quatre le prix du consommable en gaz naturel !'' Le gaz représente le troisième poste de dépense sur le prix de production d'une volaille. C'est un budget de 20 000 euros chaque année pour chauffer les 2500 m2 de bâtiment. Du coup, l'agriculteur a fait appel, pour la première fois, à un courtier : "j'espère que par l'intermédiaire de ce courtier, je vais réussir à obtenir quelque chose d'intermédiaire mais on risque quand même de doubler le prix de l'énergie gaz sur l'exploitation.''

Des hausses que le producteur ne pourra pas directement répercuter à ses acheteurs. Jean-Yves Guérot ira manifester ce jeudi soir à Laval, devant les locaux de la préfecture.