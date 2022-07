Face à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, les exploitants adaptent leurs cultures

Le champ de Pierre De Balanda s'étend sous un grand ciel bleu et un soleil écrasant. Ici à Saint Cyprien, comme dans tout le département des Pyrénées-Orientales, il n'a pas plu de manière significative depuis plusieurs semaines. Pourtant, sur cette parcelle de dix hectares, le maïs pousse sans problème. "Les épis commencent à se former, parfois on en voit même deux par plantes . Pour le moment, ils ne souffrent pas. Ça devrait aller à son terme", explique l'agriculteur, qui gère avec son frère l'exploitation familiale. Cette variété de maïs n'a pas été choisie au hasard, tout comme le blé, les pois chiche et les lentilles qui sont plantés sur les 400 hectares du site. "C'est un maïs qui peut pousser avec des ressources limitées en eau, on a arrosé cette parcelle au tout début et là, elle n'a plus eu une seule goutte depuis trois semaines", confirme l'exploitant. Cette espèce nécessite également moins d'engrais. Un bénéfice non négligeable puisque les prix des intrants ont doublé, voir triplé, depuis le début de la guerre en Ukraine. "On fait des tests chaque année, pour comparer avec les semences habituelles et éviter la perte de toute une production en cas d'échec, mais là c'est positif pour le moment", constate l'agriculteur.

"On a de plus en plus d'épisodes météorologiques extrêmes"

Cette stratégie n'est pas nouvelle pour Pierre De Balanda. "Il y a une remise en cause des variétés tous les ans. On essaie d'en trouver qui sont adaptées à la région, qui finissent leur cycle plus tôt pour éviter d'être impactées par la sécheresse du mois de juin ou qui sont moins gourmandes en eau", confirme-t-il. Une adaptation qui se fait chaque saison et qui devient nécessaire au vue du changement climatique. "On a de plus en plus d'épisodes météorologiques extrêmes", constate l'agriculteur. De fortes chaleurs, des périodes de sécheresse plus longues mais aussi des pluies "inhabituelles et excessives au printemps". "Ces éléments, on ne les contrôle pas mais on se rend compte qu'il faut trouver des plantes un peu tout terrain".

La moutarde, une culture très demandée avec la guerre en Ukraine

Les graines de moutarde se font rares en raison de la guerre en Ukraine et de la sécheresse au Canada, une culture qui s'adapte au climat des Pyrénées-Orientales. © Radio France - Marion FERRERE

Parmi ces nouvelles cultures : celle des graines de moutardes, peu habituelle dans les Pyrénées-Orientales. Dans la cour de l'exploitation se dresse d'ailleurs une énorme benne verte, la récolte du jour : dix tonnes de graines, prêtes à partir pour une coopérative locale. "C'est une culture de niche mais qui s'adapte bien à notre climat : elle a des besoins d'eau modérés, elle est assez précoce et elle se sème assez tard. Elle a une croissance rapide", détaille Pierre de Balanda. "L'expérience de la moutarde" a débuté il y a deux ans et le bilan est pour le moment positif. "On a démarré avec une récolte de deux tonnes, cette année on en fera entre 25 et 30 tonnes". Une récolte donc destinée à une coopérative. "Cette année, ils ont tous pris", se réjouit-t-il. En effet, en raison du conflit en Ukraine et de la sécheresse au Canada l'année passée, les graines de moutarde se font rares. Une demande qui pousse l'exploitant à tenter une récolte en plein été, juste après les moissons de blé qui viennent de s'achever. "On va essayer !".