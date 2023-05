Face à la sécheresse, un agriculteur de Venasque va planter du sorgho

Le lieu est idyllique, entre Venasque et Gordes, dans les Monts de Vaucluse. une nature luxuriante, un paysage vallonné, des vignes. Mais à nos pieds, le sol est extrêmement sec. "Vous voyez, la terre, c'est de la poussière. Elle n'a aucune tenue. C'est du sable, on peut creuser sur 10-15 cm, tout part en miettes", raconte Félix Droin, en effritant la terre entre ses doigts. Nous l'avons installé à l'occasion de la semaine spéciale consacrée à l'eau sur France Bleu Vaucluse.

Installé depuis dix ans, il craint pour sa production 2023, alors que le rendement l'an dernier a déjà été plus faible que d'habitude : moins d'une demi tonne de pois chiche pour un hectare planté. "On va avoir des épis avec des grains très petits. Et le problème, c'est que pour le petit épeautre, des petits grains entrainent un rendement médiocre après le décorticage", explique l'agriculteur.

"Je ne demande pas grand chose : une pluie maintenant et une autre dans un mois."

Pourtant, jusqu'il y a peu, ses cultures toléraient les sécheresses estivales et la rusticité de son sol. "J'ai l'impression de parler comme un grand-père mais quand j'ai commencé, ce n'était pas comme ça !". Chez Félix, il n'y a aucun système d'irrigation, il ne peut compter que sur l'eau tombée du ciel. En ce printemps 2023, tout n'est pas encore fichu mais chaque jour de soleil et de chaleur pénalise sa production.

La terre est déjà très sèche à Venasque © Radio France - Camille Labrousse

Pour profiter de chaque épisode de précipitations, il a même planté ses pois chiche avec deux mois et demi d'avance, alors que la neige était attendue. Cette année encore, Félix saura se contenter d'une faible récolte puisqu'il est son principal client. Sur son exploitation est installé son restaurant de producteurs, Plein air , où il sert du houmous, des falafels, des galettes et du pain fabriqué à partir de sa production de pois chiche et de petit épeautre.

Dès l'année prochaine, Félix va se réinventer. Il prévoit de faire des essais avec deux nouvelles céréales, du sorgho et du millet. "Je le fais en quelque sorte contraint et forcé mais j'essaie de rester à l'initiative. Je cherche des types de culture encore plus résistantes à la sécheresse donc je me tourne vers ce qui se fait en Afrique du Nord", conclue-t-il.