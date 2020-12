Face au suicide des agriculteurs, "il faut une autre attitude" selon Solidarité paysans en Creuse

Le député LREM du Lot-et-Garonne Olivier Damaisin présente ce mardi ses recommandations pour lutter contre le suicide des agriculteurs. Elles se concentrent sur le renfort de l'accompagnement mais c'est insuffisant pour la Chambre d'Agriculture de la Creuse et l'association Solidarité paysans.

Pour lutter contre le suicide des agriculteurs, le député LREM du Lot-et-Garonne Olivier Damaisin propose de renforcer leur accompagnement. Il a remis un rapport en ce sens au gouvernement ce mardi. L'élu recommande notamment de mieux coordonner le travail des dispositifs d'accompagnement localement et de former davantage de personnes "sentinelles" pour orienter plus rapidement les agriculteurs en difficulté.

"On n'a pas attendu les propositions du député, même si on ne peut que les saluer et prendre acte" réagit Pascal Lerousseau, président de la Chambre d'Agriculture de la Creuse. Il souligne que la cellule d'accompagnement existe depuis plusieurs années, "après je pense qu'on peut encore l'améliorer bien entendu."

Les acteurs du monde agricole "doivent changer"

Elle réunit la Chambre d'Agriculture, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le conseil départemental, des comptables aussi donc ce n'est pas toujours facile d'échanger entre tout ce monde. Mais pour Gilles Roy, ancien producteur laitier creusois désormais accompagnateur bénévole de l'association Solidarité paysan, tout ce système doit évoluer.

"Vous pensez que le paysan qui le matin a reçu une assignation en liquidation judiciaire de la Mutualité Sociale Agricole, l'après-midi il va aller appeler le numéro d'écoute de la Mutualité sociale agricole ? Bah non !" Pour encourager les agriculteurs à parler de leurs difficultés, "tout est à revoir" continue-t-il. "Il faut une autre attitude de la part de tout le monde pour essayer de trouver des solutions."

La MSA de la Creuse suit une quarantaine de personnes tous les ans dans le cadre de la prévention au suicide. Mais pour Gilles Roy comme pour le président de la Chambre d'Agriculture, il faut s'attaquer aux racines du problème : l'image des agriculteurs, entre eux et dans la société, et leurs revenus qui sont loin d'être à la hauteur de leur travail.

Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite.

En 2015 dans toute la France, la MSA dénombrait 372 suicides d'exploitants agricoles. C'est la dernière étude détaillée sur le sujet mais Pascal Lerousseau craint que la situation ne se soit encore dégradée depuis. Alors pour lui, "il s'agit de bonnes propositions" dans ce rapport, "mais il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Il faut qu'il y ait des perspectives d'avenir, une visibilité sur les 10, 15 ou 20 prochaines années de ce qu'on veut faire réellement de l'agriculture. Je crois que c'est un acte politique fort."