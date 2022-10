Face aux actes de malveillances, des agriculteurs de l'Isère installent des caméras de vidéosurveillance

La famille Jany est fière de montrer ses équipements tout neufs pour nettoyer et trier les milliers de noix de Grenoble issues de leur exploitation de Saint-Marcellin (Isère), mardi 11 octobre. La récolte est lancée depuis quelques jours et elle a une importance particulière car si les machines sont impeccables, c'est parce qu'en février 2021, un incendie a ravagé la ferme familiale et l'outil de travail des Jany.

Trois départs de feu distincts, en pleine nuit, qui orientent les enquêteurs vers la piste criminelle : "On ne sait toujours pas pourquoi on a été ciblé, indique Jules, le fils de 24 ans. Même encore aujourd'hui, mon père n'arrive pas à dormir, ma mère a toujours un sommeil léger." Aucun coupable n'a été arrêté. Leur ferme ne disposait pas de caméras de vidéosurveillance et avec le recul, Jules le regrette : "Ca nous aurait permis d'éviter pas mal de réunions avec les assureurs et les experts pour délimiter l'ampleur des dégâts et puis, pour la gendarmerie, elle aurait pu aussi identifier des suspects ou de comprendre la situation beaucoup plus rapidement plutôt que de mener une enquête qui a duré des mois."

Se sentir plus serein

C'est pourquoi la famille Jany se dote de caméras pour leur nouveau bâtiment, des panneaux sont présents sur les clôtures tout autour des rangées de noyers pour dissuader. Elle y a été encouragée par d'autres agriculteurs des environs, qui ont sauté le pas eux-mêmes inquiets des actes de malveillance commis contre des exploitations - une dizaine en tout l'année dernière, selon les élus. "La seule avancée qu'on a pu avoir à un moment donné, c'est quand un agriculteur voisin qui avait des caméras chez lui déjà a pu orienter les gendarmes, même si ça n'a rien donné", note Jules Jany.

La famille Jany a 70 hectares de noyers à Saint-Marcellin (Isère), protégés par des caméras de surveillance. © Radio France - Théo Boscher

L'installation va leur coûter près de 10 000 euros. Mais un tiers de ce montant va être pris en charge par le Département de l'Isère qui, depuis avril 2021, subventionne 80 % des coûts jusqu'à 4 000 euros. "Le dispositif est ouvert et reste disponible à tout moment pour les agriculteurs qui veulent s'équiper et se protéger, insiste Jean-Pierre Barbier, le président du Département. Il faut comprendre qu'un agriculteur qui arrive le matin sur son exploitation sans savoir dans quel état il va la trouver, ça cause un stress donc la vidéoprotection leur permet d'être plus serein."

Un dispositif pour tous les exploitants

Près de cinquante agriculteurs isérois ont donc bénéficié de ces subventions, pour près de 120 000 euros en tout, et quelle que soit la taille ou le type d'exploitation. Le Département propose une autre aide : 15 000 euros maximum pour des agriculteurs victimes d'actes de malveillance, en complément des indemnités d'assurance.

Imen Desmedt salue l'existence de ses dispositifs mais elle reconnait que "c'est dramatique d'en arriver à de telles extrémités et de voir des personnes vandaliser des exploitations agricoles qui nous nourrissent". La conseillère département du canton de Saint-Marcellin insiste : "Avec la vidéoprotection, on est sur deux pans avec d'abord de la prévention, pour dissuader, et ensuite, nous pourrions accompagner une enquête s'il y avait besoin."

Un travail est mené depuis mai 2021 par la préfecture, le Département, le Groupement de gendarmerie et le Chambre d'agriculture pour mieux sensibiliser les exploitants aux risques encourus et accentuer les actions de prévention.

