Face aux incendies, un élan de solidarité pour aider le Centre Équestre de Grabels

Une belle histoire au cœur du dramatique incendie qui a touché l'Hérault entre Grabels et Combaillaux : un élan de solidarité au centre équestre de Grabels. Il a fallu évacuer une soixantaine de chevaux en quelques heures mais les gérants ont pu compter sur l'aide d'anonymes et d'adhérents.

Le Centre Équestre aurait pu brûler entièrement. Mais les flammes se sont arrêtées quelques mètres avant de le toucher. Il n’empêche il a fallu évacuer une soixantaine de chevaux dans la précipitation ce mercredi soir.

Les pompiers sont venus d'un coup faire un périmètre de sécurité, on a mis tous les chevaux dans la carrière pour pas qu'ils s'affolent et qu'ils restent dans les box et on a évacué les chevaux jusqu'à 21 heures".

On avait pas assez de camions pour les chevaux donc on a lancé un appel sur les réseaux sociaux et on a eu plus de monde que ce qu'on aurait voulu, tous le monde est venu nous aider et on a évacué dans plusieurs centres équestres autour.