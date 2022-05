Face aux tensions sur le marché, l'huilerie artisanale d'Ormes voit la demande augmenter nettement

Difficile de trouver de l'huile de tournesol dans les rayons des supermarchés en ce moment. Une conséquence de la guerre en Ukraine et de la tension sur les marchés des matières premières. Quelles conséquences ici en Lorraine ? Certains consommateurs et professionnels se tournent vers des huileries artisanales. C'est le cas de l'huilerie d'Ormes à Ormes-et-Ville dans le Saintois, qui produit notamment des huiles de tournesol et de colza et voit la demande augmenter depuis quelques jours.

Dans l'atelier, la presse tourne régulièrement pour fabriquer de l'huile fraîche. Ce jour-là, c'est de l'huile de tournesol qui est produite, explique Walter Michel, l'exploitant avec son épouse : "d'habitude, on fait plus de colza que de tournesol mais en ce moment, les deux graines sont pressées et vendues dans les mêmes volumes". Au téléphone, les sollicitations sont plus nombreuses pour Annie Michel : "Ca a démarré la semaine dernière, on a eu des nouveaux clients venus à la ferme mais du coin quand même, c'est par bouche à oreille. C'est sûr que c'est une façon de faire connaître nos produits".

A l'huilerie d'Ormes, la demande augmente depuis quelques jours © Radio France - Cédric Lieto

L'huilerie a fermé la porte à une grande surface qui voulait acheter massivement. Les agriculteurs doivent continuer à fournir leurs clients habituels, dont un distributeur qui a nettement augmenté ses commandes. Dans ce contexte de tension, il y a aussi des demandes spéciales comme celle de Claire, de passage dans la région : son compagnon a besoin d'huile pour sa pizzeria en Ardèche : "j'ai pris 50 litres d'huile de colza parce que dans le sud, nous n'avons plus d'huile du tout, ou elle est rationnée ou elle est très chère, ce qui n'est plus possible non plus, pour les coûts de fabrication d'une pâte à pizza".

Des bidons bien calés dans le coffre de la voiture qui vont permettre de tenir environ un mois.