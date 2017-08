Face à une récolte catastrophique, les producteurs de pommes du massif du Pilat demandent des aides de l'Etat

La récolte des pommes commencera mercredi 23 août dans le massif du Pilat, c'est ce qu'ont décidé les arboriculteurs hier soir. Une récolte qui s'annonce catastrophique : certains producteurs ont perdu 70 % de leurs fruits. Ils demandent des aides de l'Etat.

L'année 2018 s'annonce compliquée pour les producteurs de pommes du Pilat

"Il y a eu de la grêle en deux fois, explique Gérard Boucher, producteur de pomme à Chavanay. Une fois en mai quand les pommes étaient toutes petites. Ca donne des petits défauts d'aspect, mais au niveau conservation, ça n'aurait pas eu d'incidence. Par contre il y a eu une autre grêle en juillet. Comme les pommes étaient plus grosses, les impacts ont plus marqué les fruits. Ils ont tendance à pourrir et niveau conservation ça va être plus compliqué." Face à son verger, Gérard Boucher est dépité. Seule solution pour gagner un peu avec ces pommes abîmées : les envoyer à l'industrie pour qu'elles soient transformées en compote ou en jus.

Un "anneau de gel". C'est le nom de cette trace grise qui entoure les pommes et leur fait perdre toute valeur commerciale. © Radio France - Noémie Philippot

Sur sa dizaine d'hectares, Gérard Boucher a perdu 25% de la récolte. Il s'en sort plutôt bien parce que ses pommes ont globalement été épargnées par le gel. Mais pour le président de la coopérative des Balcons du Pilat, Roland Rivory, la situation est beaucoup plus compliquée : il a perdu 60% de sa récolte. Sur certains de ses vergers, toutes les pommes sont inexploitables.

Alors les 14 producteurs de la coopérative des Balcons du Pilat demandent des aides de l'Etat pour compenser les pertes. L'année 2018 s'annonce très compliquée pour eux.