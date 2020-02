FaireFrance rémunère ses producteurs de lait 45 centimes d'euro le litre, un prix qui se veut "équitable"

Les industriels, les professionnels de l'agro-alimentaire, ont aussi leurs stands au salon de l'agriculture à Paris, qui dure jusqu'à ce dimanche. C'est le cas de Danone, et pour la première de Lactalis, le géant laitier mayennais. À côté de ces mastodontes du lait, on trouve de plus petites entreprises commeFaireFrance, une SAS créée il y a sept ans par des éleveurs qui voulaient reprendre la main sur la commercialisation de leur lait.

550 producteurs de toute la France

Aujourd'hui FaireFrance, c'est 550 producteurs de lait de toute la France, dont sept Mayennais. Sur chaque litre de lait vendu sous la marque FaireFrance, les éleveurs touchent 45 centimes d'euros, c'est presque 10 centimes d'euros de plus du litre que ce que gagnent d'autres éleveurs.

Ce sont quelques centimes d'euros qui peuvent changer beaucoup de choses, "45 centimes c'est ce qu'on a calculé pour que l'éleveur vive bien, qu'il puisse payer toutes ses charges mais qu'il ait aussi un salaire", explique Jean-Luc Pruvot, éleveur bovin dans l'Aisne et président de FaireFrance.

L'outil de production que l'on a devient rentable

Un salaire pas énorme, juste correct pour Luc Merlet. Il arrive à se dégager entre 1000 et 1500 euros par mois, 500 euros de plus qu'il y a 7 ans, il est éleveur à Querré dans le Maine-et-Loire à 20 kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Ce qui m'a plu, c'est que ce sont les agriculteurs qui ont repris en main la commercialisation de leurs propres produits. Les marges sont équilibrées pour tout le monde, le producteur, le transformateur et le distributeur. Tout le monde a sa marge équitable. Et l'outil de production que l'on a devient rentable", estime Luc Merlet.

Ce sont les éleveurs qui négocient eux mêmes avec la grande distribution, et cela fonctionne : 10 millions de litres de lait vendus en 2018, 12 millions l'année dernière, explique Jean-Luc Pruvot, "tous les consommateurs qu'on rencontre, ils sont prêts à mettre un petit peu plus, mais ils veulent être sur que ça va dans la poche de l'éleveur. En allant en animation, à la rencontre des consommateurs, ils ont l'éleveur en face de lui qui dit moi je te touche bien l'argent, et ils se disent j'ai aidé un éleveur".

À titre de comparaison, Lactel rémunère en moyenne ses producteurs 37 centimes d'euros le litre de lait, 8 centimes de moins que FaireFrance. Lactel qui a tout de même fait un effort en augmentant ses producteurs de 1,7 centime d'euro du litre de lait entre 2018 et 2019, plus 17 euros des 1000 litres.