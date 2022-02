"On fait le plus beau métier du monde", les Jeunes agriculteurs veulent redorer l'image de leur profession

Les 27 ministres européens de l'agriculture se réunissent pour deux jours à Strasbourg. Ils vont débattre de l'un des enjeux majeurs de l'agriculture : la crise climatique. Mais en Vaucluse, un autre défi est à relever. Celui de la transmission des terres agricoles et de l'installation des jeunes agriculteurs. Un forum vient d'ailleurs de se tenir, au Pontet, à l'initiative du Grand Avignon. Ils sont 150 à se lancer chaque année dans notre département. "Mais ce chiffre baisse", regrette Florian Duc, producteur à Valréas et secrétaire général des Jeunes agriculteurs du Vaucluse, invité du 6-9 de France Bleu.

Un métier à revaloriser selon les Jeunes agriculteurs

"Il y a plusieurs freins, poursuit-il. La rareté du foncier, les investissements très lourds à prévoir comme l'achat du matériel, le peu de débouchés, toutes les démarches administratives qui s'ajoutent au travail à l'extérieur. Ça fait peur à beaucoup". Mais les JA sont là pour soutenir les agriculteurs qui se lancent. "On fait le lien avec tous les organismes comme la Chambre d'agriculture, la MSA, la SAFER, la DTT. On est là pour les soutenir au niveau administratif, tout au long de leur carrière. Et puis surtout, le soutien moral. On est souvent seul sur nos terres".

Florian Duc regrette l'image négative dont souffrent les agriculteurs. "Il faut revaloriser le métier d'agriculteur. On fait le plus beau métier du monde ! On produit pour nourrir la population, on travaille la terre, on est en pleine nature. A nous de mieux communiquer, de manière positive, sur l'agriculture".