"Faucher aussi tôt, c'était inconcevable à l'époque" : les moissons ont déjà commencé en Alsace

Vous avez peut-être remarqué, en vous baladant cette semaine dans le centre ou le sud de l'Alsace, que les champs étaient déjà fauchés. C'est surtout l'orge qui a été récolté et ça pourrait bientôt commencer pour le blé, déjà bien jaune et bien sec par secteur.

À Ebersheim, près de Sélestat, l'agricultrice Johanna Trau a déjà fauché l'orge, deux semaines avant la normale. Dans un champ de blé, elle effectue les derniers contrôles, en croquant le grain - "la technique des anciens" - et prévoit une moisson très prochaine. "Là on voit qu'il est presque prêt. On va juste attendre que la période d'orage prévue passe, et il sera prêt à être récolté."

Une situation différente en fonction des secteurs

Deux mois en arrière, à la faveur d'un printemps froid et humide , les agriculteurs alsaciens n'auraient pas parié que les moissons commenceraient si tôt. "Avec les Jeunes agriculteurs, on organise des fêtes dans les champs fauchés en début d'été. On s'était dit que les champs ne seraient pas prêts à temps. Et finalement on a eu trente jours de chaleur, sans pluie. S'adapter à la météo, c'est notre cœur de métier", poursuit Johanna Trau.

La situation est cependant bien différente en fonction des zones géographiques et des types de terre. Le blé est par exemple encore bien vert dans le Nord-Alsace selon Laurent Fischer, le "spécialiste blé" de la FDSEA du Bas-Rhin. Partout, la moisson sera en revanche très précoce.

"Faucher aussi tôt, ça aurait été inconcevable à l'époque. Dans les années 80, on fauchait les derniers blés à la mi-août. Là, au 15/20 juillet, il n'y aura quasiment plus de blé sur pied en Alsace." L'évolution des normes sanitaires, plus strictes, oblige également les agriculteurs à faucher de plus en plus vite une fois la moisson commencée.