Faucher les champs en jachère en Indre-et-Loire : l'autorisation arrive bien trop tard pour les éleveurs tourangeaux

Face à la sécheresse, le ministère de l'Agriculture étend à l'Indre-et-Loire et à 26 nouveaux départements l'autorisation pour les agriculteurs de faucher leurs terres en jachère. Une dérogation validée par l'Europe pour pallier le manque de fourrage.

Mais pour les syndicats agricoles, cette autorisation arrive bien trop tard. L'UDSEA et la Coordination Rurale rappellent que cela fait trois mois qu'ils en font la demande au gouvernement.

C'est vraiment se moquer du monde. Après un automne et un hiver déjà sec, on savait que les éleveurs allaient avoir des problèmes de fourrage. Et on attend aujourd'hui que tout soit grillé dans les champs pour donner l'autorisation !" Henry Frémont, président de la Chambre d'Agriculture d'Indre-et-Loire