Faut-il encore castrer les porcs dans les élevages ?

L'association de défense des animaux, Wellfarm dévoile un classement des charcuteries industrielles selon qu'elles castrent ou non à vif les porcelets. Une coopérative bretonne est en pointe.

Région Bretagne, France

En France, 85% des porcs sont castrés à vif moins de sept jours après leur naissance, soit 10 millions de porcelets par an, selon l'association de défense des animaux Welfarm. Elle dénonce des mutilations qui n'ont plus lieu d'être. Et pourtant, ces castrations ont une raison : la viande des verrats peut sentir très fort à la cuisson, dégager des odeurs sexuelles difficilement soutenables, cela représente 4% de ces porcs.

"Des solutions de génétique, d'alimentation, de conduite en élevage" - Anne Lacoste, Cooperl

L'association salue aussi les efforts de la Cooperl avec ses 2.500 éleveurs : 80% de ses adhérents ne castrent plus leurs bêtes depuis 2013. Objectif 100% dans les deux ans. "Il faut travailler pour diminuer ce taux de 4% et trier les viandes odorantes par des solutions de génétique, d'alimentation, de conduite en élevage, de façon à ne pas les mettre sur le marché", commente Anne Lacoste, responsable recherche et développement. "Aujourd’hui, le tri se fait à l'abattoir."

Brocéliande à 100%

En haut du classement Brocéliande (Cooperl), qui fabrique du jambon, des lardons, du saucisson, issus à 100% de porcs non castrés. Des marques se montrent plus "prudentes" : Madrange, (pourtant détenue par la Cooperl), ou Herta ne se fournissent pour le moment qu'aux 3/4 en viande de porc non castré.

Hénaff, en milieu de classement, "une promesse à surveiller", relève Wellfarm, mais "trop lointaine". Cette promesse ? En 2030, il n’y aura plus de produits Hénaff à base d'animaux castrés à vif. Pas "de mesure concrète", pour la marque Terre de Breizh, regrette l'association.

En fin de semaine, des militants de Welfarm ont déversé 54 000 petites boules roses devant le siège social de l'entreprise Aoste (mal classée), en référence aux 27 000 porcelets castrés à vifs chaque jour en France. Aoste, Justin Bridou et Cochonou sont des marques détenues par l’industriel espagnol Campofrio, elles "n’ont publié aucun engagement."

L'association a mis en ligne une pétition, signée par plus de 168.000 personnes ce lundi matin.