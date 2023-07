Faute de créneaux à l'abattoir de Limoges, les producteurs d'ovins et de porcs en colère

Clémence, agricultrice à Coussac-Bonneval, n'y croyait pas quand elle a reçu la lettre, lui annonçant que désormais, il n'y aurait plus qu'un seul jour de tuerie pour les porcs et les ovins, au lieu des deux habituels. "C'est quand même fou" s'exprime-t-elle. "Faire ça, en plein été, alors qu'il y a pas mal de producteurs qui font des marchés festifs, qui sont débordés en ce moment et qui ont besoin d'abattre des animaux pour fournir de la marchandise pour ces marchés" continue Clémence.

"Si ça continue, je vais peut être changer de métier"

L'agricultrice se retrouve donc avec ses 50 porcs sur les bras. Temporairement, elle se déplace dans d'autres abattoirs, ce qui lui demande du temps et de l'essence. "Au lieu de faire 40 minutes pour aller à Limoges, il faut faire 2 heures en allant à Poitiers par exemple. Si ça continue, je vais peut-être changer de métier" se désole la professionnelle. D'autres abattent eux-mêmes leurs animaux, une pratique pourtant interdite, et pour laquelle la confédération paysanne de Haute-Vienne milite en attendant de trouver une solution.

Le propriétaire de l'abattoir, Limoges métropole, estime qu'il n'a pas eu d'autres choix face au manque de mains d'œuvre à l'abattoir. Au début de l'été, une douzaine de travailleurs ont déserté l'abattoir, d'abord parce qu'ils n'étaient plus rémunérés par l'entreprise sous-traitance, et ensuite parce qu'ils ont été licenciés.

L'abattage des bovins privilégié

Face à ce constat, Limoges métropole, fait un choix : privilégie l'abattage des bovins, et ne réserve qu'une seule journée, à l'abattage des ovins et des porcs. "Ce qui assure notre rentabilité, ce sont les abatteurs de bovins, à savoir, trois gros groupes industriels que sont le groupe Carnivore, le groupe Beauvallet et le groupe BLS. On déleste alors un petit peu la chaîne bovine, le mercredi, pour pouvoir abattre les porcs et les ovins destinés aux producteurs de marché de pays" explique Guillaume Guérin, le président de Limoges métropole.

Limoges Métropole reconnait que ça n'est qu'une solution à court terme, et espère trouver un nouveau sous-traitant avec de nouvelles mains d'œuvre à la mi-septembre.