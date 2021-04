Faute de fréquentation, le marché au cadran de Saint-Yrieix-la-Perche arrête déjà son activité

Un peu plus d'un an après son inauguration, le marché au cadran de Saint-Yrieix en Haute-Vienne a définitivement fermé ses portes le 1er avril. Les éleveurs n'ont pas été au rendez-vous de ce nouvel outil. L'avenir de cet équipement, qui avait coûté 2,7 millions d'euros, est encore incertain.

L'issue était devenue inévitable. Après seulement un an et trois mois d'existence, le marché au cadran de Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne a définitivement arrêté son activité le 1er avril. Seul équipement de ce type dans le département, il devait permettre de faciliter la vente des bovins notamment, en garantissant une transparence sur les prix, et un paiement rapide des éleveurs.

Mais l'intérêt n'a pas été au rendez-vous. Alors qu'il faudrait au moins 200 animaux présentés à la vente par semaine, le marché tournait avec une moyenne deux fois inférieure. "A un moment, on ne pouvait pas laisser le déficit se creuser, je pense que c'est une sage décision", commente Daniel Boisserie, maire de Saint-Yrieix et président de la Communauté de communes à l'initiative de ce projet. A l'origine, l'objectif était d'atteindre les 300 bêtes vendues chaque semaine. Le contexte de la crise sanitaire, et les prix assez faibles du marché en cette période n'ont sans doute pas aidé.

"Ça va être très lourd de conséquence dans les mois à venir pour l'élevage bovin", estime Roland Pellenard, président de l'organisation de producteurs Opalim, et très investi dans la genèse de ce projet. "Ce marché était une possibilité de commercialiser ses animaux avec une transparence, et c'était un regroupement de l'offre pour les acheteurs. Les éleveurs sous-estiment l'importance de ce marché", poursuit-il. Pour lui, les éleveurs n'ont pas été suffisamment intégrés à ce projet dès le départ. C'est pour cette raison qu'il a démissionné de la présidence de la SAS du marché cadran, l'un des actionnaires mis en liquidation judiciaire en mars.

Quel avenir pour cet équipement ?

Roland Pellenard, lui, croit encore que ce marché peut avoir son utilité et il a écrit une lettre ouverte adressée à Daniel Boisserie. "Nous avons sollicité la Communauté de communes, mais il faut une forte volonté politique. Il faudrait des éleveurs vraiment impliqués pour diriger le marché", explique-t-il.

Cette fermeture est aussi vécue comme un échec par Daniel Boisserie. Cet équipement a coûté 2,7 millions d'euros, financés à 60% par la Communauté de communes du pays arédien. Mais il reste optimiste sur le futur de ce bâtiment. "On investit beaucoup et ensuite le privé prend le relais, et ça marche. On est dans une zone active, et si le marhé ne reprend pas, on trouvera d'autres solutions, les investisseurs ne manqueront pas de vouloir l'utiliser à d'autres fins", assure-t-il. Une partie du marché a déjà été cédée à une entreprise de clôture qui emploie cinquante personnes.