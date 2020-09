Faute de pluie, le rendement des carottes en baie du Mont-Saint-Michel est en baisse

La récolte des carottes a commencé en baie du Mont-Saint-Michel depuis juillet. Les producteurs doivent faire face à une météo sèche, qui nuit au rendement. "On a environ 10% de baisse en volume par rapport à une année normale", explique Bernard Guillard, président de l'association d'organisation des producteurs, Jardin de Normandie.

La récolte n'a commencé que depuis deux semaines sur la côte ouest, et débutera en octobre dans le Val de Saire. "Les rendements peuvent encore s'améliorer dans ces bassins, mais on se rappelle aussi de l'an dernier", prévient le producteur. "On préfère une situation avec des conditions trop sèches que celle qu'on a connu à partir d'octobre où c'était une galère innommable pour aller chercher les carottes."

Des prix convenables

"La situation n'est pas catastrophique", résume-t-il. "On a aujourd'hui un cours des carottes qui est bien orienté, on espère le garder ainsi jusqu'à la fin de la campagne."

Maxime Besnard, qui exploite une centaine d'hectares à Beauvoir, a le même optimisme. "On est bien dans nos plannings de récolte, on n'a pas de retard", explique l'agriculteur. "Ça peut être une inquiétude comme on n’irrigue pas en baie du Mont Saint Michel. On a de la chance que de la pluie soit tombée en août."

Il se rassure en constatant "la bonne qualité" de ses carottes et des prix corrects. "Ce genre de rendement moindre, ça touche toute la France voir l'Europe, ce qui amène une remontée des prix." En baie du Mont-Saint-Michel, 25.000 tonnes de carottes sont produites chaque année sur 390 hectares.