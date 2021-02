Faute de Salon de l'Agriculture cette année, des fermes du Calvados ouvrent leurs portes au public

"Le Salon de l'agriculture, c'était quand même un temps fort et un temps de rendez-vous. On s'est dit, pourquoi ne pas faire ça chez nous", résume Florian de Jacquemont. Eleveur de brebis au Détroit, près de Falaise, le jeune agriculteur de 37 ans est l'une des huit "fermes ouvertes" recensées par le syndicat agricole Confédération paysanne, qui organise l'événement chez ses adhérents.

"Montrer d'où vient la côte d'agneau que l'on mange"

"Moi je vais organiser des visites, que les gens puissent venir voir ce que je fais, comment j'élève mes brebis", explique Florian de Jacquemont. "C'est sûr qu'à Paris personne ne voit jamais d'animaux, mais moi j'habite Falaise, et je ne suis pas sûr que tous les gamins de la classe de ma fille qui est en CP aient vu des animaux". Les visites se feront du 27 février au 7 mars, soit les dates initialement prévues pour le salon de l'agriculture. "L'attraction, ce sera les agneaux pour les enfants. Mais pour moi c'est important de montrer aux gens d'où vient la côte d'agneau qu'on mange, comment les bêtes sont élevées et comment on travaille".