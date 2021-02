Privés de Salon, les agriculteurs ouvrent leur ferme au public

L'édition 2021 du Salon international de l'agriculture est annulée à cause du coronavirus. Mais les agriculteurs ont à cœur de faire découvrir leur métier. Près de 200 fermes organisent donc des journées portes-ouvertes à partir de ce week-end du 27-28 février.

Les portes-ouvertes permettent de faire découvrir le métier et les animaux [photo d'illustration].

Le Salon international de l'agriculture, déjà amputé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, est totalement annulé cette année. Il devait ouvrir ses portes ce week-end du 27-28 février à Paris. Une énorme déception pour beaucoup d'entres eux. C'est la "frustration" "qui revient chez les éleveurs, surtout pour ceux qui sont habitués à présenter leurs animaux à Paris" expliquait vendredi Jean-Marc Alibert, le président de France Limousin Sélection, sur France Bleu Limousin. Le salon est pour eux l'occasion demettre en avant leur travail et de valoriser nos animaux et ce ne sera pas le cas cette année. Cela pourra aussi avoir des conséquences commerciales puisque "c'est un moment unique dans l'année où l'on peut communiquer" et donc potentiellement faire des affaires. "Le Salon c'était le rendez-vous incontournable de tous les éleveurs", résume Christian Asna, éleveur de vaches, interrogé par France Bleu Occitanie.

250 poules sont dans l'exploitation d'Aline, installée depuis 2020 à Jeu-les-Bois. © Radio France - Jérôme Collin

Mais les agriculteurs tiennent à faire découvrir leur métier et à rencontrer les Français. Alors, ils sont nombreux à organiser des portes-ouvertes à partir de ce week-end, à l'initiative de la Confédération paysanne, pour partager leur passion. Près de 200 fermes y participent dans plus de 50 départements.

Faire découvrir le monde de l'agriculture

Dans l'Indre par exemple, des fermes ouvrent leurs portes. Aline Lorilloux, installée à Jeu-les-Bois avec ses 250 poules y participe : "C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que les gens doivent revenir dans les fermes et se pencher sur ce qu'ils mangent et ce qu'ils ont dans l'assiette", explique-t-elle. Cet événement est pour elle l'occasion de renouer du lien avec les potentiels clients, d'expliquer ses pratiques et ses choix.

En Creuse aussi la Confédération paysanne a organisé cette journée de découverte. Et le succès est là puisque la ferme des Châtaigniers, sur la commune de Méasnes, a accueilli plus d'une centaine de visiteurs, ce samedi. Objectif là aussi, faire découvrir le métier, les animaux, les engins et expliquer l'origine de ce qu'il y a dans nos assiettes.

Plus d'une centaine de visiteurs ont visité la ferme des Châtaigniers, dans la commune de Méasnes, samedi. © Radio France - Léa Guedj

Des visites guidées sont également organisées en Mayenne. A Bazougers par exemple, Marieke et Willem de Kam, leur gendre Kristoffer Larsen et leurs quatre salariés ont fait visiter leur fournil, de leur fromagerie et de leur stabule. "Ça nous apprend des choses, c'est une expérience à refaire", se réjouit l'une des visiteuses Muriel.

Vous pouvez retrouver les visites également prévues en Indre-et-Loire et dans le Calvados dans ces articles. Quelques salons régionaux sont aussi organisés, comme dans le Nord, à partir de ce samedi.