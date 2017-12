Nouvelle opération de contrôle des étiquettes pour les agriculteurs de la FDSEA 64, en écho à une action nationale, ce mardi, qui vise à "dénoncer les distorsions de concurrence". La vingtaine de manifestants a ciblé les grossistes pour les professionnels, les magasins Promocash et Métro à Lons.

Des agriculteurs de la FDSEA sont venus vérifier les étiquettes, ce mardi matin pour connaître l'origine de la viande vendues chez les grossistes, ceux qui alimentent les professionnels de la restauration. Ils se sont invités, dans le calme, dans les rayons de deux enseignes à Lons : à Promocash, une filiale de Carrefour et à Métro. Ils ont pu constater que pour la majorité de la viande, l'origine française n'est pas garantie, malgré la mention "transformé en France".

Pour une meilleure traçabilité de la viande

La manifestation intervient en même temps qu'une action nationale qui vise à "dénoncer les distorsions de concurrence sociales et environnementales" à travers l'Europe, et le risque de la multiplication des viandes d'origines américaines, en cas de nouveaux traités commerciaux, le CETA et avec le Mercosur.

Les agriculteurs de la FDSEA réclament un étiquetage plus transparent. © Radio France - MK

La vingtaine de manifestants a fait part de ses interrogations aux responsables de ces magasins. Pour Michel Courades, le président de la section porcine à la FDSEA 64, il faut que les enseignes jouent le jeu.

Le directeur du magasin Métro, à Lons, Jean-Pascal Clemenceau, a assuré que des efforts sont faits pour proposer des produits locaux. Il est lui même conscient des inquiétudes des éleveurs.

Régulièrement, la FDSEA mène des actions symbolique dans les magasins. En juin 2017 notamment, des producteurs de lait s'étaient retrouvés à Orthez pour aller vérifier les étiquettes du lait et des produits laitiers vendus dans deux grandes surfaces Leclerc et Intermarché.