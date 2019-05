Une fédération d'agriculteurs et des ONG lancent une pétition contre les serres chauffées dans le bio

"Pas de tomate bio en hiver" : voilà ce qu'exprime la Fédération nationale des agriculteurs biologiques (FNAB), soutenue par la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace et Réseau Action Climat. Ils ont lancé cette pétition suite au développement des "projets de grande ampleur de légumes bio", qui sont de plus en plus présents, notamment en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Une méthode incompatible avec le bio

Si dans l'agriculture traditionnelle le chauffage dans les serres est autorisé, les réglementations sont moins claires vis-à-vis de la production bio."C'est incompatible avec le cadre-règlement européen , où il est bien spécifié "respect des cycles naturels" et "une utilisation responsable de l'énergie"" explique le secrétaire national de la FNAB Jean-Paul Gabillard, sur franceinfo ce mercredi. Il poursuit en expliquant qu'avec des serres chauffées, les producteurs vont privilégier certains fruits ou légumes, à forte valeur ajoutée, comme le concombre ou la tomate et pourraient en délaisser d'autres comme la salade ou les oignons blancs.

Chauffer les cultures pourrait donc nuire à leur diversité, pourtant essentielle en agriculture biologique. La monoculture y est en effet interdite, et les maraîchers doivent s'appuyer sur une rotation des cultures pour respecter les normes.

Des tomates au mois de mars

Dans la pétition, les agriculteurs craignent de retrouver de la tomate bio française sur les étals au mois de mars. La FNAB estime que ce serait "une aberration gustative, agronomique et environnementale". La saisonnalité doit être respectée.

"Il faut savoir que, sous serre non chauffée, en Bretagne, nous arrivons à avoir la tomate du mois de juin au mois de novembre, donc nous estimons qu'il y a une diversité suffisamment importante à l'hiver et au printemps sans avoir besoin forcément des légumes dits d'été" argumente le secrétaire de la FNAB.

Un discrédit du bio

S'il estime que le marché se porte bien, Jean-Paul Gabillard est plus inquiet quant aux nouveaux arrivant. Il souhaite qu'ils respectent les normes européennes et aient "une culture qui soit en lien avec le sol et sans chauffage, de façon à respecter les cycles naturels". Les serres chauffées posent un vrai problème puisque selon le secrétaire national de la FNAB, cela décrédibilise le bio, dans lequel les gens ont foi : "on sent que le consommateur a confiance dans le bio parce que, justement, c'est de la diversité, de la saisonnalité, des produits faits sans pesticide : tous ces éléments mis bout-à-bout ne vont pas du tout dans le sens de vouloir qu'il y ait du chauffage dans les serres".

Selon lui, le prix des tomates ne va pas descendre pour autant, le chauffage coûte cher et cela se ressent donc dans le prix des produits.

La FNAB et la confédération paysanne ont déjà décidé, la semaine passée, de claquer la porter du comité bio de l’interprofession des fruits et des légumes (Interfel). Ils estiment que le nouveau corapporteur élu est "un défenseur affiché d'une agriculture bio industrialisée". La fédération espère convaincre le ministre de l'agriculture Didier Guillaume d'ici le prochain comité national de l'agriculture bio qui est prévu le 11 juillet.