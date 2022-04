Pour protéger son verger du gel, cette arboricultrice bretonne a investi dans une tour à vent

"Avec les températures très chaudes de la semaine dernière, on voit bien les petites feuilles et le bouton rose qui se sont formés sur mes pommiers", montre l'arboricultrice dans ses six hectares de verger à Feins, en Ille-et-Vilaine. Les boutons roses sont très sensibles au gel, et Rachel Marquet de Kérautem est inquiète en observant les thermomètres installés au pied de ses arbres. Pas question pour elle de voir le gel dévaster sa production bio.

La cinquième fois que son verger subit le gel au printemps

L'arboricultrice énumère les années 2010, 2017, 2019, 2021 et 2022. A chaque fois, un retour de l'hiver au début du mois d'avril, et l'inquiétude de voir partir sa récolte, "en 2017, le gel a tout mis par terre et j'ai perdu 70% de ma production". Rachel Marquet de Kérautem se souvient aussi que l'an dernier, avec son fils, elle a dû installer des braseros au pied de ses arbres : "On avait ainsi réussi à sauver une partie de la récolte". Mais cette année, l'arboricultrice a préféré investir dans du matériel plus performant.

La tour à vent, installée dans le verger des coutreaux à Feins, en Ille-et-Vilaine © Radio France - Céline Guétaz

Une tour à vent, comme celle qu'utilisent les viticulteurs

Il y a un mois, l'arboricultrice a décidé d'investir dans une tour à vent, une sorte d'éolienne de 13 mètres de haut. Un équipement que l'on voit plutôt chez les viticulteurs. La machine fonctionne au gaz : "Elle brasse l'air chaud à 20 mètres de haut et le rabat au sol, ce qui permet de limiter les baisses de température". C'est un investissement lourd pour l'arboricultrice, "50.000 euros, avec l'installation". Le prix à payer pour être un peu plus sereine dans ces périodes de gel tardif : "J'ai prévu d'acheter aussi une dizaine de grosses bougies pour compléter le dispositif".

La tour à vent peut s'enclencher toute seule "mais je préfère veiller cette nuit encore pour la mettre en route manuellement", ajoute l'arboricultrice, qui ne retrouvera le sommeil qu'en début de semaine, avec le redoux annoncé.