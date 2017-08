Ferme dite "des 1.000 veaux" : des centaines de visiteurs aux portes ouvertes

Plusieurs centaines de visiteurs, surtout des éleveurs, se sont rendues aux portes ouvertes du centre d'engraissement de Saint-Martial, surnommé par ses opposants la "ferme des mille veaux". Les gérants voulaient que le public réalise "de ses propres yeux" les conditions d'engraissement.

Des dizaines de voitures alignées à flanc de colline... c'est peu dire que les portes ouvertes organisées par la très polémique "ferme des mille veaux" a attisé la curiosité dans la région. Des centaines de personnes, surtout des éleveurs de Creuse, de Corrèze, d'Indre ou de Haute-Vienne, sont venus voir ce qui se cache à l'intérieur des deux grands hangars en tôle grise du centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux.

Gilbert Mazeau, vice-président du centre d'engraissement, explique aux visiteurs que 50 exploitations familiales gèrent le centre, où elles font chacune engraisser un petit nombre de leurs bêtes. © Radio France - M.B.

Le centre d'engraissement de Saint-Martial-Le-Vieux, à la limite entre la Creuse et la Corrèze, suscite beaucoup d'oppositions depuis sa mise en service il y a un an. Son hangar à paille a même été incendié en décembre dernier. Les associations de défense des animaux dénoncent une "ferme-usine" où les animaux sont maltraités et bourrés de médicaments.

On a entendu beaucoup de choses, comme quoi les animaux étaient élevés dans des cases en surnombre, alors que c'est pas le cas. Ils ont toute la place nécessaire, mieux que dans des fermes parfois !" - Frédérique, éleveuse venue visiter

Répondre aux critiques par la transparence

Les éleveurs du centre d'engraissement ont décidé de répondre par la transparence. Ils ont organisé cette journée porte-ouverte à destination du grand public, ce jeudi, pour "mettre fin aux fantasmes" et "montrer aux citadins que les veaux ne sont pas bourrés d'antibiotiques, qu'ils sont couchés sur de la paille propre. Depuis ce matin, des centaines de visiteurs passent devant les bêtes, qui se laissent caresser calmement", selon Michel Lecrocq, le président du centre d'engraissement.

Les vaches sont réparties douze par douze sur des centaines de mètres à l'intérieur du hangar. © Radio France - M.B.

Réactions de visiteurs à l'issue de la visite à la "ferme des 1.000 veaux" Copier

Les bêtes sont faites pour vivre en plein air. Même si les box respectent les normes européennes, il faut se poser la question : est-ce que les normes européennes sont suffisantes ?" - Jean-Pierre, éleveur bio venu visiter

Une quinzaine de gendarmes étaient présents à l'entrée et sur le site. Les gérants s'attendaient à la présence d'opposants lors des portes ouvertes. Finalement, aucun n'est venu. © Radio France - M.B.

Des gendarmes étaient présents pour sécuriser les lieux mais l'association locale de défense du bien-être animal L-PEA, principale opposante au centre d'engraissement, ne s'est pas rendue sur place. Elle prévoit tout de même de répondre par une "action de sensibilisation" sur le sujet samedi 19 août à Guéret.

380 bovins sont actuellement engraissés à la ferme de Saint-Martial. Les gérants espèrent passer à 800 pour la rentrée, à raison de 12 veaux par box engraissés pour gagner 1,5 kg par jour. En environ 6 mois selon la bête, les bovins doivent doubler leur poids, passant d'environ 400 à 800 kilogrammes.