Ferme Expo de Tours : un salon pour tenter aussi d'attirer des vocations

La plus grande ferme du Centre-Val de Loire fait son retour à Tours. Annulée l'an dernier à cause du Covid-19, Ferme Expo s'ouvre ce vendredi 19 novembre au parc des expositions. Un salon qui se veut la vitrine de la richesse de l'agriculture en Indre-et-Loire, pour à terme, susciter des vocations.

Poules, canards, vaches et cochons investissent le parc des expositions de Tours ce vendredi 19 novembre et pour tout le week-end. Annulée l'an dernier en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, Ferme Expo retrouve son public. En 2019, 30.000 visiteurs s'étaient déplacés.

Pas de réelle révolution à prévoir cette année. Comme il y a deux ans, 300 éleveurs et exposants seront présents et il y a toujours ce stand dédié au recrutement "Ferm'Emploi". Dans le département, "on recherche actuellement plusieurs personnes, des employés agricoles saisonniers, des gens pour reprendre nos exploitations", explique Henri Frémont, le président de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, invité de France Bleu Touraine, ce vendredi.

On aura la moitié de nos exploitations à céder dans les 10 ans

Il souhaite que le salon serve de déclic à ceux qui ont envie de se lancer dans les secteurs en tension. C'est particulièrement prégnant "dans les vignes en arboriculture et en viticulture qui ont besoin de beaucoup de saisonniers, environ 10.000 par an", précise Henri Frémont.

Le président de la chambre d'agriculture insiste aussi sur le renouvellement des générations, le prochain grand défi de demain pour la profession. "On aura la moitié de nos exploitations à céder dans les 10 ans. Ce n'est pas une spécificité du département, c'est national. Quand on regarde il y a 20 ans ou 30 ans, c'étaient les fils d'agriculteurs qui reprenaient à 80% les exploitations. C'est beaucoup moins le cas, puisqu'aujourd'hui, on est à 25%. On a besoin d'aller chercher des personnes hors cadres familiaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Il faut que l'on adapte nos exploitations à ce type de repreneurs."