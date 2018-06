Toulouse, France

Une manifestation s'est tenue mardi matin à Lescout, dans le Tarn, au sud-ouest de Castres pour protester contre le projet d'agrandissement d'une ferme de 185 000 poules. Une "ferme usine" selon la Confédération Paysanne qui dénonce la multiplication de ce genre de projets dans la région Occitanie. Ces derniers temps, l’installation d'une "ferme des 800 veaux" a défrayé la chronique à Roquelaure dans le Gers, ainsi que le projet d'agrandissement d'une porcherie à Septfonds dans le Tarn et Garonne.

Un enjeu de société

"Ce qui nous ennui, c'est de voir qu'en 2018, nous sommes toujours sur de l'industrialisation de l'agriculture, c'est qui est très négatif pour l'environnement, pour le bien être animal et pour le consommateur" estime Sylvie Colas, une porte-parole de la Confédération Paysanne dans le Gers, qui était l'invitée de France Bleu Occitanie ce jeudi. Elle milite pour qu'il y ait "plus de paysans sur des exploitations plus petites", avec une production de meilleure qualité. Quand on lui demande si il n'y a pas de place en France pour deux types d'agriculture, dont l'une plus industrielle pour répondre à la concurrence des autres pays européens, Sylvie Colas répond que "nous ne sommes pas compétitifs par rapport aux autres pays européens où les coûts de main d'oeuvre sont moins élevés". Pour elle, "notre agriculture n'a d'avenir que dans la qualité, car elle seule générera de l'emploi".

La représentante de la Confédération paysanne dans le Gers redoute un "nivellement par le bas" avec le développement des "fermes usines". Elle ne fait guère de différences entre les différents gros projets.