Fermeture du gisement en baie de Seine " ça a été une super saison" pour la pêche à la coquille Saint-Jacques

La pêche à la coquilles Saint-Jacques se termine ce 17 mars en Baie de Seine, une des zones françaises les plus prolifiques, entre Barfleur dans le Val de Saire et le nord du Havre en Seine Maritime. La date a été décidée par les instances professionnelles pour protéger au mieux la ressource. Le gisement était ouvert depuis la mi-novembre aux 220 bateaux licenciés.

"ça a été une super saison"

Les professionnels ont enregistré une saison satisfaisante avec une ressource de très bonne qualité et une belle saison malgré des prix instables d'un mois à l'autre.. Les premières semaines ont même été exceptionnelles avec une ressource abondante et de qualité, les prix ont grimpé fin novembre jusqu'à 4 euros à la débarque alors que le prix moyen de la période est autour de 3 euros ou moins.

Cette saison est parmi les meilleures qu'a effectué Cyril Thiraud, à la tête du chalutier le Pearl à Granville, et qui a aussi un bateau à Port-en-Bessin, dans le Calvados : " ça a été une super saison à l'exception de la période des fêtes et de janvier où les prix ont été bas. Mais au départ, en une heure de pêche, en 2 traits de 20 minutes, c'était réglé, avec une très belle ressource. "

11800 tonnes ont été débarquées sous les criées normandes, un niveau assez haut. Et ces forts débarquement, s'ajoutant à la crise sanitaire, ont fait chuter les prix à Noël et en janvier, le point noir d'une saison qui a été plutôt satisfaisante. Les prix sont d'ailleurs largement remontés en février et mars et à l'heure de la fermeture du gisement, ils sont 50 centimes plus chers qu'un mois de mars habituel.

La météo a aussi été de la partie.

On a eut beaucoup de beau temps, et on n'a loupé aucune marée, sauf 2 début janvier, pour éviter trop d'apports.

Cyril Thiraud, patron d'un chalutier à Granville

La pêche se poursuit au large

Pour certains bateaux, la pêche peut se poursuivre encore 2 mois au large de la Baie de Seine, avec des trajets plus longs...et donc plus de carburants dépensé. Ce n'est pas sûr que ce soit rentable pour certains, qui ne pourront pas forcément répercuter le surcoût sur les prix de vente.

La pêche à la coquille Saint-Jacques se prolonge pendant un mois dans la bande côtière de Seine maritime, et jusqu'au 15 mai au large de la Baie de Seine.