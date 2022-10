Festival du pastoralisme : des ateliers sur la tonte des moutons pour sensibiliser les enfants

Les enfants se bousculent pour avoir la meilleure place et espérer toucher un mouton du bout des doigts. La 17ème édition du pastoralisme et des grands espaces a posé ses valises sur la place Victor Hugo à Grenoble du 6 au 9 octobre. "C'est la première fois que je vois des moutons", s'émerveille Laura. Elle fait partie d'une classe de CE1 dans une école de Grenoble et avec leurs camarades du CE2, ils travaillent autour du thème du pastoralisme depuis plusieurs semaines. "Nous avons rencontré des éleveurs qui sont venus à l'école et nous sommes aussi allés voir deux projections", détaille l'une des maîtresses, Nathalie.

ⓘ Publicité

"Ils perdent beaucoup de poils" - Maria, 8 ans

Après toute cette théorie, place à l'atelier pédagogique : la tonte des moutons. Et forcément quand les enfants découvrent, ils posent beaucoup de questions. Marie-Myrtille, tondeuse de moutons en Isère répond à tout. "Ils sont super curieux. Ils me demandent si les moutons vont avoir froid après la tonte, ce qu'on fait de la laine après, pourquoi ils sont marqués différemment." Une fois l'échange terminé, elle empoigne sa tondeuse et commence son travail. "Ils perdent beaucoup de poils", commente Maria, impressionnée.

Les moutons sont surtout tondus au printemps mais à la montagne, ils sont aussi tondus à l'automne © Radio France - Chloé Cenard

Les enfants observent avec beaucoup d'attention. "C'est super important d'être ici et de permettre à certains enfants de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout alors qu'ils vivent entourés de montagnes", soulève Nathalie. L'atelier a peut-être même créé des vocations. "Je veux être berger quand je serai plus grand, assure Paul, parce que je peux faire du fromage et tondre les moutons." Et pour ceux qui veulent voir ou revoir voir la tonte des moutons, le festival se poursuit jusqu'à ce dimanche 9 octobre.