Fête de la Coquille dans le Calvados : "La Saint-Jacques 2022 fait déjà partie des meilleures"

Prix, qualité et quantité : toutes les conditions sont réunies pour la première Fête de la coquille Saint-Jacques de la saison dans le Calvados ! Elle a commencé ce samedi matin sur le port de Ouistreham. Une 12e édition sous le soleil qui a réuni les amateurs de Saint-Jacques, en nombre, venus pour dénicher les premiers filets et barquettes de Saint-Jacques.

Il faut dire que le prix attire aussi les clients : la Saint-Jacques est à 3,80 €/kg (entières) et au prix de 5 € épluchées. Les bonnes affaires sur la Saint-Jacques sont donc à faire en ce mois d'octobre, car selon les pêcheurs, le kilo va au moins passer de 3,80 € à, au moins 6 € en décembre.

"Cette année, le client s'y retrouve et le pêcheur aussi, le prix est très abordable. La qualité ? Je pêche depuis 1984, je n'avais jamais vu la Saint-Jacques aussi bonne"

La coquille Saint-Jacques est "excellente" cette année © Radio France - Louis Fontaine

La Saint-Jacques 2022 "très riche" en goût

Si les clients et les pêcheurs rencontrés à Ouistreham sont unanimes sur le goût de la Saint-Jacques, côté cuisine, on évoque une Saint-Jacques exceptionnelle. C'est ce qu'affirme le chef Julien Lefebvre, il tient un restaurant gastronomique sur Honfleur : « La Baie de Seine a bénéficié d’une politique éco-responsable sans pareil, qui nous permet aujourd’hui d’avoir des trésors sous l’eau préservés depuis dix ans. En quantifiant les volumes de pêche, nous avons une très belle Saint-Jacques autant en termes de qualité que de volume. Pour nos pêcheurs qui souffrent de plus en plus, l’arrivée de la Saint-Jacques est une bouffée d’air qui leur permet de vivre de longs mois. C’est une fierté immense de pouvoir mettre en scène, sous toutes ses formes, une si belle Saint-Jacques cette année, pêchées dans nos eaux par le bateau l’Amaranthe de la famille Hebert. » témoigne Julien Lefebvre.

Les prochaines fêtes de la coquille

D'octobre à décembre, le littoral du Calvados s'anime pour mettre la coquille Saint-Jacques à l'honneur.

22 et 23 octobre 2022 à Ouistreham

12 et 13 novembre 2022 à Port-en-Bessin

19 et 20 novembre 2022 à Courseulles-sur-mer

26 et 27 novembre 2022 à Grandcamp-Maisy

3 et 4 décembre 2022 à Trouville-sur-mer