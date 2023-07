Fête de la Madeleine à Mayenne : des parkings supplémentaires pour accueillir les visiteurs

C'est le plus gros évènement agricole et festif en Mayenne cet été, une tradition depuis plusieurs décennies. Du 21 au 24 juillet, la Fête de la Madeleine va attirer plus de 10.000 visiteurs à Mayenne : des exposants et des artisans pour la foire commerciale, des manèges pour la fête foraine et des agriculteurs et leurs animaux pour le carrefour interprofessionnel du monde agricole.

ⓘ Publicité

Pour faciliter l'accueil du public, la ville de Mayenne va mettre à disposition deux parkings supplémentaires à proximité, d'une capacité de 500 places et des stationnements réservés pour les personnes handicapées. La municipalité rappelle qu'il sera interdit de garer sa voiture sur les trottoirs.