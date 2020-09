Fête de la ruralité : le petit coup de pouce du préfet de la Manche?

Chaque année début septembre, les Jeunes Agriculteurs réunissent le monde agricole à l'occasion du Festival de la Terre et de la Ruralité dans la Manche. En 2020, le rendez-vous avait lieu dimanche 6 septembre à Saint-Clair-sur-l'Elle dans le Saint-lois. L'événement attire habituellement jusqu'à 10 000 visiteurs, mais en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la jauge maximale avait été fixée à 5000 participants cette année et un protocole sanitaire strict, mis en place.

Distanciation, gel, et restauration limitée

Tout commençait à l'entrée sur le site. Dans la file d'attente, des marques au sol pour indiquer la distance à respecter entre les groupes de visiteurs, et des bénévoles rappelant les consignes. "Les visiteurs doivent porter le masque dès leur arrivée et ne plus le quitter", souligne Emilie. "Ils ont aussi à disposition une borne de gel hydroalcoolique avant de passer au contrôle des billets papiers ou numériques qu'ils ont obtenu en réservant leur place sur internet. C'est nouveau pour nous, on s'adapte!", continue la jeune femme.

Dans l'enceinte du festival, aussi, il y a du changement. "Nous disposons de 25 distributeurs de gel hydroalcoolique, répartis sur le site", précise Jean-François Osmont, vice-président du syndicat JA. Mais ce qui marque le plus les habitués, c'est la disparition du chapiteau de restauration. "Nous n'avions pas le droit de servir des plateaux repas", explique le dirigeant syndical, "alors nous avons opté pour de la restauration rapide. Il y a des files d'entrée, d'autres de sortie, pour accéder aux stands de restauration et aux buvettes. _Tous ces aménagements représentent un coup supplémentaire et dans le même temps, nous aurons moins de recettes_, mais nous voulions maintenir notre fête, car les agriculteurs n'ont pas arrêté de travailler durant le confinement!", conclue Jean-François Osmont.

Des places finalement disponibles sur place

Les organisateurs ont cependant craint un échec. samedi matin, il n'y avait que 2500 réservations de place via internet. Ce type de réservation n'est pas dans les habitudes des visiteurs de ce Festival de la Terre et de la Ruralité. Les organisateurs ont donc demandé l'autorisation de vendre également des places directement sur le site pour ceux qui s'y présenteraient directement. Une demande visée par la préfecture et acceptée à quelques heures seulement de l'ouverture du festival. Pas question cependant hier d'en faire la publicité sur le site. Les organisateurs étaient discrets sur le sujet, et le préfet lui-même, accueilli sur les coups de midi réfutait le terme de "dérogation", et indiquait seulement, avoir demandé aux organisateurs d'imaginer un circuit spécial pour prendre en charge les visiteurs qui pourraient se présenter sans billet.