Fête du champignon à Villefranche-de-Conflent : "On a eu des années qui étaient meilleures"

Les habitués de la récolte ont sûrement été un peu surpris cette année, la sécheresse de cet été a empêché les champignons de se développer. Sur les étals de la Fête du champignon, qui se tenait ce dimanche à Villefranche-de-Conflent, le bilan est mitigé.

Danielle, habituée des récoltes en forêt, a eu du mal à remplir son panier à champignons. "Je suis étonné parce que moi, je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais je crois que ça vient", espère-t-elle. La faute à la sécheresse, qui a sévit tout l'été.

Mais la pluie a fini par arriver, il y a une quinzaine de jours, ce qui a fait sortir d'un coup de nombreux spécimens. "On a eu des orages quand il fallait, et c'est sorti un peu partout. Donc on a une grande variété. C'est super", se réjouit Delphine Julien, présidente de l'Association mycologique Cerdagne-Capcir.

"On a eu des années qui étaient meilleures" - Philippe Amaury, président de la Société mycologique André Marchand

Beaucoup de variétés différentes, mais en petites quantités, selon Philippe Amaury, président de la Société mycologique André Marchand. "Il y a des gens qui ont ramassé des cèpes et j'ai pu remarquer qu'il y avait une poussée de trompettes de la mort. Donc, là, il y a comme des champignons. Mais c'est vrai qu'on a eu des années qui étaient meilleures. Je dis pas que les gens remplissaient le panier à chaque fois, mais bon, c'était beaucoup plus abondant au niveau des récoltes."

Et pour ceux qui veulent quand même tenter leur chance, Edgar Homes, vice-président de la Société mycologique André Marchand, conseille de prendre un peu de hauteur. "Quand on monte, on arrive à trouver des choses. Les champignons sont différents suivant qu'on les a au bord de mer ou qu'on les a en montagnes."

L'association rappelle aussi quelques règles de base à suivre : on met des champignons bien à plat dans le panier, on ne coupe pas le pied, mais on l'arrache et au moindre doute, on demande conseil en pharmacie.