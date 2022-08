Feuilles jaunies et raisins rabougris, les dégâts de la sécheresse dans le vignoble bordelais

"Elles sont brûlées !" En parcourant ses rangées de vignes de Pessac-Léognan, Vincent Plantade ne peut que constater les dégâts de la sécheresse et des vagues de chaleur. "Tout est cramé", déplore le propriétaire du Château Haut-Plantade.

"Sans eau, il n'y a pas de raisin, et sans raisin, il n'y a pas de vin"

Vincent Plantade, propriétaire du château Haut Plantade à Pessac-Léognan. © Radio France - JB

"Voilà un pied qui manque d'eau, on sent qu'il souffre. Ces raisins aussi, ils sont tout petits, on n'a même pas envie de les goûter", témoigne le vigneron indépendant qui cultive 10 hectares sous le label HVE (haute valeur environnementale). "On a eu 2mm de pluie en juillet, c'est rien !"

"Les raisins ne sont pas encore mûrs, ils manquent d'eau" © Radio France - JB

"Il y a eu le gel en 2017, en 2020, en 2021. Des épisodes de grêle au mois de juin dernier. Et là maintenant, la canicule et la sécheresse, ça fait quand même beaucoup. Ça m'inquiète parce qu'on va vers ces épisodes extrêmes de plus en plus récurrents."

Des dérogations pour irriguer les vignes

Pratique interdite entre le 15 août et la récolte, l'irrigation des vignes est cependant autorisée, en cas de sécheresse et par dérogation, pour trois appellations AOC Pessac-Léognan, Pomerol et Saint-Emilion. "Heureusement que nous avons ça, c'est une arme", explique Paulin Calvet, le propriétaire du Château Picque Cailloux, à Mérignac.

Le Château Picque Cailloux à Mérignac qui produit du vin sous l'appellation Pessac-Léognan. © Radio France - JB

"Depuis une quinzaine de jours, on voit le vignoble vraiment souffrir donc j’ai commencé à arroser. Je mets environ 5 à 7 litres d'eau par pied et je fais ça le matin entre 6h et 12h tous les jours." Les ouvriers viticoles sont chargés d'arroser les ceps aux feuilles jaunies. Cela représente 10% des 25 hectares de l'exploitation, soit plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau. De l'or bleu qui provient d'un puit environnant et non pas du réseau d'eau potable.

"Le vin, c'est le poumon économique de notre région" (Paulin Calvet, Château Picque Cailloux)

Au Château Picque Cailloux, 10% des vignes sont arrosées chaque matin depuis quinze jours. © Radio France - JB

Confronté au même phénomène de sécheresse, Vincent Plantade lui refuse d'irriguer ses parcelles. Ses 10 hectares de vignes sont répartis sur onze ilots dépourvus de système d'irrigation. Mais c'est aussi, dit le vigneron, une question éthique. "Quand on arrose pour protéger les jeunes plants, je suis d'accord. Mais sur des vignes en place, le droit à l'arrosage, je ne suis pas forcément d'accord".

"C'est la porte ouverte à n'importe quoi."

"Il y a plein de régions en France où il y a des restrictions sur l'eau. Déjà qu'on a une image de pollueur en tant que viticulteur et agriculteur de par le recours aux produits phytos... Si maintenant on autorise à arroser les vignes, on va être encore plus mal vu que l'on peut l'être. Il faut laisser les nappes se remplir parce que là on tape dedans depuis très longtemps."

S'il n'y a pas de précipitations durant ces prochaines semaines, certains vignerons prédisent déjà des vendanges tardives. Et des futurs millésimes plus forts en alcoolémie. "Le problème, c'est qu'il y a 30 ans, à Bordeaux, on faisait des vins à 12° degrés. Maintenant, on est allègrement à 14° degrés et on va tous arriver à des degrés de plus en plus haut."