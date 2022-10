Feusines : la confédération paysanne dénonce l'extension de la "mégaporcherie"

Le projet entend porter à plus de 9.000 bêtes la capacité d'accueil pour les animaux. (photo d'illustration)

Les opposants à l'extension de la "mégaporcherie" de Feusines ne baissent pas les bras, malgré l'aval donné par la préfecture de l'Indre au début du mois de septembre. Ce mardi 25 octobre, une rencontre a eu lieu entre les représentants de la confédération paysanne et Patrick Charasson, le maire de la commune.

Un modèle qui détonne dans le paysage du bocage

Les deux parties s'accordent sur ce point : que vient faire un élevage de cette taille dans le sud de l'Indre ? Actuellement l'exploitation compte quelques 4.000 porcs et une unité de méthanisation. Le projet entend porter à plus de 9.000 bêtes la capacité d'accueil pour les animaux, et augmenter la capacité du méthaniseur.

L'extension pourrait accueillir jusqu'à 9.225 animaux, avec l'objectif "de vendre près de 15.600 porcs par an", d'après le dossier de demande d'autorisation déposé. La préfecture a toutefois demandé des modifications et un meilleur suivi de la structure dans son arrêté publié début septembre.

Un modèle industriel que dénonce l'édile mais aussi la confédération paysanne, ce type d'élevage n'a rien à faire dans le bocage selon le syndicat. D'abord parce que ce n'est pas la culture locale, mais aussi et surtout parce que cela consomme beaucoup d'eau, nécessite de vastes étendues de culture. "On est dans une région de bocage, de polyculture-élevage. Il y a des élevages de porcs sur le mode industriel, c'est le cas de cet élevage qui existe déjà mais qui potentiellement, peut prendre des proportions gigantesques_. Ce sera la plus grosse porcherie de la région Centre__",_ explique Sylvain Gourbault de la confédération paysanne de l'Indre.

Il entend et partage les arguments du maire : " Il dit que ce n'est pas son territoire, ce n'est pas ce qu'ils ont hérité sur leur territoire. Donc ce n'est pas ce qu'ils veulent transmettre. Ils parlaient d'une image, d'un terroir, d'un art de vivre, avec des débouchés sur la polyculture-élevage et pas des industries. Et il a raison de défendre ça, oui."

Un modèle "mortifère" selon la Confédération paysanne

Le syndicat agricole pointe un élevage à l'opposé des valeurs qu'il défend**. Un modèle "mortifère", "pas du tout durable"**. Non seulement l'élevage va consommer plus d'eau, mais il faut aussi acheter et faire venir la nourriture des porcs selon Sylvain Gourbault de la confédération paysanne. Le syndicat dénonce aussi l'absence concrète de retombées économiques.

Selon le maire de Feusines, l'agrandissement va générer seulement deux emplois. "Les porcs ne vont pas être abattus localement, ils vont être abattus dans un département à côté. Donc ça n'améliore même pas la vie économique locale, nos abattoirs ont besoin de tourner eux aussi et nous on a besoin d'eux", explique Sylvain Gourbault, avant de s'interroger : A quoi ressemblera cette ferme dans dix ans ? Comment on reprend ou on transmet une telle industrie ? Est-ce que d'autres projets de ce type ne vont pas voir le jour par la suite dans le coin ?

Des recours sont en préparation, d'abord gracieux, c'est-à-dire une demande adressée au préfet pour qu'il revienne sur sa décision, puis auprès du tribunal administratif de Limoges. La première doit être formulée d'ici le 2 novembre, la seconde d'ici le 2 janvier 2023. Les opposants ont mis en place une cagnotte pour financer leurs frais de justice.