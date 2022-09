Feusines : la préfecture donne le feu vert au projet de "Méga-porcherie"

Il y aura peut-être bientôt 9.000 cochons dans la porcherie de Feusines (36). Sans réelle surprise la préfecture de l'Indre a validé le projet. Le représentant de l'Etat dans le département a suivi en celà l'avis rendu début juillet par le CODERST, Le conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques favorable au dossier. L'unité de méthanisation attenante à la porcherie pourra donc elle aussi être étendue. C'est un coup dur pour le collectif "Non à la méga-porcherie de Feusines-Pérassay" dont les membres avaient lancé une pétition en mai dernier pour s'opposer au projet dont ils redoutent l'ampleur. Ce collectif essentiellement composé d'habitants des communes concernées (Feusines, Pérassay, Sainte-Sévère-sur-Indre, Lignerolles, Urciers...) avait lancé une pétition en ligne qui tout de même recueilli plus de 35.000 signatures

Jusqu'à 15.600 porcs vendus par an

En revanche, bien sûr, bonne nouvelle pour l'exploitant Philippe Van den Broek qui depuis le début défend son dossier. L'éleveur avait rappelé que le projet respecte toutes les lois, normes et obligations en vigueur et avait d'ailleurs été validé avant le CODERST par une commission d'enquête indépendante. "Mon projet regroupe une unité de méthanisation qui permet de générer de l'énergie verte, l'équivalent de la consommation de 1200 foyers berrichons. On utilise des céréales locales. En termes d'empreinte carbone, on est extrêmement performant. Je génère un contexte où des gens peuvent vivre dans le secteur. Je retraite du sous-produit agroalimentaire que je donne à manger à mes cochons. Donc je fais partie du traitement des déchets. D'une façon générale, quand j'entends les politiques publiques concernant l'énergie verte, la pollution, j'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal." avait-il souligné sur notre antenne au mois de mai dernier.

L'extension pourrait donc lui permettre d'accueillir jusqu'à 9.225 animaux, pour "vendre près de 15.600 porcs par an", l'unité de méthanisation existante sera augmentée de deux cuves en béton semi-enterrées de 5.000m3. Le tonnage de méthanisation projeté est de 17.200 tonnes par an.