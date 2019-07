Feux de récoltes dans l'Eure : "Mon frère a juste eu le temps de sauter de sa moissonneuse"

Sécheresse et chaleur ne font pas bon ménage. Les feux de récolte se multiplient dans l'Eure. Plus de 500 hectares ont été la proie des flammes mardi 23 juillet. Le frère d'un agriculteur, dont les cultures de blé ont brûlé près de Piseux, témoigne.

Piseux, France

Tout est parti de la moissonneuse de l'agriculteur" témoigne une adjointe au maire de Piseux, ce que confirme le frère de l'agriculteur, "c'est parti d'un roulement, au niveau du faisceau" indique celui qui est aussi exploitant agricole, installé dans la commune depuis bientôt vingt ans.

"Mon frère a juste eu le temps de sauter de sa machine, cinq minutes après c'était fini ! "

L'agriculteur est aux dires de son frère, choqué par l'incendie qui s'est produit mardi après-midi, "il n'a pas dormi de la nuit" confie-t-il avant de reconnaître que ce sont des choses qui arrivent. C'est leur sœur qui a prévenu les pompiers.

Un champ noirci net calciné

Il ne reste plus rien des hectares de blé. De part et d'autre de la départementale 840, entre Cintray et Breteuil, ce n'est qu'une vaste plaine noircie et calciné. Seules subsistent quelques épis sur la parcelle.

Il ne reste plus rien de la parcelle de blé © Radio France - Laurent Philippot

La moissonneuse-batteuse a été la proie des flammes.

La moissonneuse-batteuse a aussi pris feu © Radio France - Laurent Philippot

Pour circonscrire les différents incendies dans le département, 300 pompiers ont été mobilisés.