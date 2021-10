Fièvre catarrhale ovine : deux foyers en Corse, appel à la vigilance

Deux foyers de fièvre Catarrhale -ou maladie de la langue bleue- ont été identifié et confirmés, indique la préfecture de Corse dans un communiqué. L'un en Haute-Corse et le second en Corse-du-Sud, les 13 et 15 octobre derniers.

D'autres foyers suspects remontés du terrain par les vétérinaires sont en cours d'investigation. Dans les deux foyers confirmés, il s'agit du sérotype 4 du virus, qui circule depuis plusieurs années sur l'île.

Mais les animaux montrent des signes cliniques pour la première fois cette année, comme une baisse de la production laitière, des mise-bas ou encore des difficultés respiratoires. Le virus de la fièvre catarrhale est transmis par les insectes, particulièrement durant la saison hivernale.

Les services de l'Etat appellent à une surveillance accrue des troupeaux, à faire vacciner les animaux et à lutter contre les insectes porteurs de la maladie. Une réunion entre les autorités et les acteurs de l'interprofession ovine est prévue pour le 19 octobre.