Filière lavande en crise : les aides arrivent enfin, "pour certains ça ne suffira pas"

Aujourd'hui, produire un litre d'huile essentielle de lavande coûte entre 20 et 25 euros aux professionnels, mais à cause de la surproduction, on leur achète 10 à 15 euros. D'où les aides gouvernementales, annoncées l'été dernie r mais dont la mise en place effective a débuté ce lundi 19 juin, avec des premiers paiements fin juillet. Dix millions d'euros ont été accordés à la filière, neuf millions pour les aides, un million pour un volet recherche.

Les aides sont plafonnées à 20.000 euros par exploitation agricole, avec une franchise de 20% sur la perte de l'EBE (excédent brut d'exploitation). "On regarde les années 2018 et 2019, on calcule la perte en 2022 par rapport à ces années-là", explique Alain Aubanel, président du syndicat des producteurs de lavande et lavandin. Selon lui, l'aide s'adresse surtout aux producteurs historiques, des petits exploitants nombreux en Drôme et en Ardèche.

Cependant, il ne voit pas une énorme amélioration pour la filière en 2023. "C'est une aide de trésorerie, les plus en difficulté ont déjà arrêté. D'autres vont être obligés de le faire, ils vendent à perte depuis trois ans et on ne voit pas d'embellie, il y a encore 30% de surproduction en France", estime-t-il, malgré une baisse de 10% depuis l'an passé.

En ce qui concerne la production de lavande cette année, la qualité sera au rendez-vous, selon Alain Aubanel, le rendement un peu moins. "Ça dépend des zones, des secteurs ont eu beaucoup d'eau, d'autres de la sécheresse. En plaine, ça va, en montagne, les rendements baissent de 40 à 50%, c'est lié au climat des dernières années, le gel, la sécheresse, la canicule, les plantations sont extrêmement affaiblies".