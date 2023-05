Fin de l'âge d'or du bio : les agriculteurs alsaciens s'inquiètent

Le gouvernement a entendu l'appel à l'aide des agriculteurs bio : pour venir en aide à la filière, 60 millions d'euros vont être débloqués , en plus des dix millions d'euros déjà promis lors du salon de l'agriculture. Il faut dire que l'heure est grave pour les exploitants : ils traversent une crise sans précédent depuis un an et demi, avec une baisse des ventes, qui s'est accéléré ces derniers mois à cause de l'inflation : -7,4% de ventes bio en 2022 rien que dans la grande distribution.

ⓘ Publicité

Résultat : une partie de leur production est "déclassée" en produits conventionnels, c'est à dire qu'il n'y a plus de mention "bio" sur l'article mis en vente. Ce déclassement représente 40% en ce moment des produits laitiers bio et cela a évidemment une conséquences sur les prix payés par la grande distribution ou les grands groupes agroalimentaires aux exploitants. Nombreux sont ceux qui voient leur chiffre d'affaire baisser. Certains pensent même à se déconvertir pour repasser à l'agriculture conventionnelle.

"Je suis convaincu de l'intérêt d'une telle agriculture"

Malgré une stagnation de son chiffre d'affaire depuis l'an dernier, Christophe Diss, producteur de lait bio à Lampertheim, veut encore y croire : "je pense que la crise est passagère et je suis convaincu de l'intérêt d'une telle agriculture pour l'environnement et pour les consommateurs. Je pense également que l'image du bio cher n'est pas forcément vraie, les prix n'ont pas augmenté autant que les produits conventionnels et on peut acheter du bio pour pas cher, c'est juste que les consommateurs l'ont perdu de vue avec la multiplication des labels "champêtres, sans OGM ou sans résidus de pesticides". explique l'agriculteur.

Christophe Diss, producteur à Lampertheim, est passé au bio à partir de 2017 © Radio France - Emilie Pou