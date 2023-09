Fin de l'aide carburant aux pêcheurs : Xavier Bertrand écrit au gouvernement pour la prolonger

Xavier Bertrand vole au secours des pêcheurs professionnels qui devront se passer de l'aide de 20 centimes par litre de carburant à partir du 15 octobre prochain. Le président de la région des Hauts-de-France a envoyé ce mardi un courrier au secrétaire d'Etat en charge de la Mer, Hervé Berville, en l'appelant à prolonger cette ristourne à destination d'un secteur "fragilisé ces dernières années en raison de la situation économique de notre pays", écrit Xavier Bertrand.

La fin de l'aide est confirmée alors que les prix du gazole continuent d'augmenter. "Cette hausse fait peser une menace économique considérable sur les entreprises de pêche qui sont étouffées [...] Concrètement, cela se traduit par une perte de plusieurs centaines d'euros par semaine pour les marins", dit encore le président des Hauts-de-France, qui précise que la filière pêche représente 6.500 emplois directs dans la région, et que le port de Boulogne-sur-Mer est le premier en France.

Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français. © Radio France - Louise Buyens

Le carburant grimpe et le prix d'achat du poisson descend

Des propos confirmés par les pêcheurs du port de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Stéphane Ramé est patron du bateau Jean-Paul 2, à Boulogne-sur-Mer et il est très inquiet pour son avenir : "La semaine dernière, on a fait 5.000 litres en quatre jours donc cela fait 5.000 euros de carburant". D'autant que dans le même temps, les prix d'achat des poissons baissent : "sur les sèches, cela montait jusqu'à six ou sept euros le kilos en juillet mais là on à deux ou trois euros donc c'est délicat pour nous", ajoute le marin.

Décarboner la flotte comme solution

Sur le long terme, il faudra installer des batteries électriques sur les bateaux, estime un autre marin du port de pêche de Boulogne. Bruno Margollé est co-propriétaire d'un chalutier et président de la coopérative maritime étaploise (CME), qui représente 45 bateaux. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, alerte-t-il. "Aujourd'hui, en France métropolitaine, la flotte de pêche a 30 ans d'âge. Le coût des bateaux et la lisibilité devant nous ne nous permettent pas de nous projeter. Si je voulais passer à l'électrique sur mon bateau, cela me coûterait minimum un million d'euros". Il en appelle à l'union européenne qui doit selon lui "se poser les bonnes questions". En pleine période de transition énergétique, "quels fonds pour quels projets ?" interroge Bruno Margollé.

Des sujets qui seront très certainement abordés à partir de ce jeudi avec l'ouverture des assises annuelles de la pêche qui se tiennent jeudi et vendredi à Nice.