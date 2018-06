Angely, France

C’est un accord qui met du baume au cœur des éleveurs de l’Yonne. Et qui donne de l’espoir. La Chine a accepté de lever son embargo sur le bœuf français, en vigueur depuis 2001, suite à la crise de la vache folle. Un accord a été conclu lundi lors de la visite en Chine du Premier ministre Édouard Philippe.

"C’est une très bonne nouvelle pour nous, producteurs de viandes de qualité", assure Jean-Louis Riotte, éleveur à Angely, président du syndicat des éleveurs de Charolais dans l'Yonne. "On sait qu’il existe, en Chine, un marché pour cette viande. De nombreux bouchers ou transformateurs ont déjà des demandes, notamment dans les restaurants des grandes villes", poursuit l’éleveur.

Il y a un marché pour la viande de qualité

Et selon lui, au-delà du marché de la viande « haut de gamme » comme le Charolais, cet accord représente un nouvel espoir pour l’ensemble de la filière bovine française. "La filière pourra peut-être espérer avoir un futur en nourrissant tous les consommateurs chinois. Car en Europe, le marché est en train de se rétrécir et il faut absolument trouver de nouveaux débouchés pour les éleveurs !" estime Jean-Louis Riotte.

Si on ne trouve pas d’autres marchés, on va tous mourir. C’est une histoire de vie ou de mort

Les producteurs de viande français sont inquiets depuis longtemps, notamment à cause de futures importations de viandes issues du continent américain : "Imaginez-vous la situation de l’élevage en ce moment. Et on nous promet aujourd’hui des importations de viandes provenant du Mercosur, ou du Canada, qui ne sont pas soumises aux mêmes règles que nous. Et tous les jours, le prix de la viande baisse. Donc si on ne trouve pas d’autres marchés, on va tous mourir. C’est une histoire de vie ou de mort ", ajoute l’éleveur icaunais.

L’accord signé lundi, qui marque la fin de l’embargo chinois sur le bœuf, est complété par un protocole pour l'exportation de semence bovine française, des agréments pour deux abattoirs porcins (Bigard et Tradival) et deux établissements de lait infantile (Baby Drink et Candia).

