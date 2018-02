Un accord vient d'être trouvé entre les producteurs de camembert au lait cru AOP de Normandie et les industriels. Il devrait mettre fin à un conflit qui les opposait depuis de nombreux mois. Les consommateurs pourront s'y retrouver au rayon des fromages.

Caen, France

Vers la fin de la "gué-guerre du Camembert" en Normandie. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de fromage. Après des mois de discussions dans le plus grand secret, un accord a enfin été trouvé entre les producteurs de camembert AOP au lait cru et les industriels qui fabriquent du camembert au lait pasteurisé.

Le "véritable" camembert

La dernière réunion a eu lieu ce mercredi 21 février à Paris au siège de l'INAO, l'institut National de l'Origine et de la qualité. Elle a débouché sur un accord qui devrait enfin permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Aujourd'hui, on s'y perd un peu au rayon fromage entre les différents camemberts. Demain, c'est à dire dans environ deux ans, le temps de la "conversion", le camembert au lait cru moulé à la louche retrouvera l'appellation "véritable" qui avait été abandonnée en 1983. Un terme essentiel pour les petits producteurs car il défend les valeurs auxquelles ils sont attachés : du lait exclusivement issu de vaches de race normande, nourries principalement à l'herbe et sans OGM.

Une zone de production AOP étendue

Plus question pour les industriels de faire venir du lait d'ailleurs pour "fabriquer" du camembert dans une usine située en Normandie . En contrepartie, la zone de production AOP devrait être étendue de manière à pouvoir fournir suffisamment de lait aux industriels, ce qui à terme pourra permettre à des producteurs de lait voisins de mieux vivre de leur métier.