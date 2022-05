Fin de la pêche à la coquille dans la Manche : "une saison exceptionnelle, l'une des meilleures"

Déjà terminée depuis le 17 mars en Baie de Seine, la saison de pêche à la coquille Saint-Jacques prend fin ce vendredi 13 mai 2022, dans le secteur Ouest Cotentin. Et les pêcheurs granvillais affichent un large sourire. Car cette saison 2021/2022 fait déjà partie des meilleures.

La saison de pêche à la coquille Saint-Jacques se termine dans la Manche, sur un bilan plus que positif. (Image d'illustration)

Pas de doute pour Cyril Thiraud, patron d'un chalutier à Granville, cette saison 2021-2022 est la meilleure, en 14 ans d'activité. "La qualité, la quantité, tout était au rendez-vous ! En plus, les prix se sont maintenus, on a fait notre quota toute l'année et la météo était bonne. Toutes les conditions réunies", se réjouit-il.

Même constat pour Guillaume Lenoir, patron pêcheur à Granville également, il dresse un bilan très positif de cette saison. "Tout le monde a très bien travaillé. Et ce qui était bien notamment, c'est que le prix moyen était un peu supérieur, environ 3 euros le kilo. Face à la hausse des prix, du matériel, du carburant, ça compense", souligne Guillaume Lenoir.

Un cercle vertueux

L'Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, avait prédit une saison particulièrement bonne. Et cela s'est finalement confirmé. "Nous n'avons pas encore de chiffres définitifs, mais d'après les différents retours, cette saison a été exceptionnelle, l'une des meilleures si ce n'est la meilleure", constate Eric Foucher, chercheur halieute à l'Ifremer de Port-en-Bessin.

Selon lui, la saison prochaine s'annonce également très bonne. Pour plusieurs raisons. Le réchauffement climatique favorise la reproduction des coquilles Saint-Jacques, mais la gestion des différents secteurs joue un rôle très important. "La mise en place de mesures de sélectivités permet de pêcher seulement les grosses coquilles, et de laisser les petites grandir. Par ailleurs, avoir une zone gérée et interdite pendant toute une saison de pêche, permet d'avoir davantage de biomasse sur le fond, c'est un cercle vertueux", explique Eric Foucher.