Finaliste du concours national du Meilleur Apprenti de France et volé pendant les résultats

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il s'en souviendra, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Alors qu'il représentait l'Auvergne au concours national du Meilleur Apprenti de France dimanche dernier à Paris, le jeune Corentin Faure ne se doutait pas qu'il allait se faire dépouiller au salon de l'Agriculture.

Une belle expérience mais une mauvaise surprise

Pendant qu'il présentait au jury son pâté de foie forestier et son fromage de tête, le jeune garçon a été victime d'un gang qui écume les allées du Salon de l'Agriculture. Corentin s'est fait voler tout son matériel et ses affaires personnelles. Ses couteaux, un moule à kouglof prêtée par une amie, et ses vêtements, mais également les ustensiles fournis par le Centre de Formation des Apprentis de Clermont.

Corentin a tout perdu

Mardi, son père est allé porter plainte pour vol à la gendarmerie d'Ennezat. Une enquête est en cours, mais il y a peu d'espoir de retrouver le matériel dérobé. Une belle expérience, mais une mauvaise surprise pour l'apprenti charcutier.