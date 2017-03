Fine, la vache de Loire-Atlantique, star du salon de l'agriculture et de... Twitter !

Fine, la vache de Plessé en Loire-Atlantique, égérie du salon de l'agriculture a son compte Twitter ! Dessus elle partage ses photos et ses jeux de mots !

Aujourd'hui, même les vaches ont leur compte Twitter. Remarquez, celle dont on parle ici, ce n'est pas n'importe qu'elle vache. C'est Fine, la Bretonne pie noir de Plessé, en Loire-Atlantique, l'égérie du salon de l'agriculture. Sur le réseau social, elle nous raconte sa vie au salon, elle partage des photos et elle nous fait aussi sourire avec ses jeux de mots.

On sent bien que, même au salon de l'agriculture, la traite est un moment important et l'occasion de faire des rencontres !

À la traite j'ai sympathisé avec une Montbéliarde...elle est cool mais pas très #FINE 🙃🐮 pic.twitter.com/GByTSfmrZb — Fine #SIA2017 (@Fine_SIA2017) March 1, 2017

#SIA2017 Après la traite on m'a dit "#FINE faire un brin de toilette"... Le pomponnage matinal en somme pic.twitter.com/fUko13jqTZ — Fine #SIA2017 (@Fine_SIA2017) March 1, 2017

Etre la star du salon de l'agriculture, c'est être sous le feu des appareils photo !

Et il faut toujours avoir quelque chose à dire

Mais visiblement, ça lui plaît tout ça, puisque Fine remercie son propriétaire pour cette aventure.

