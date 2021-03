Finistère : avec le coronavirus, Agri Deiz se déroulera en vitruel

Cette année, le festival Agri Deiz aura bien lieu, mais en virtuel ! Annulé l'an dernier à cause de l'épidémie de coronavirus, les organisateurs du festival de l'agriculture et de l'élevage du Finistère n'ont pas voulu renoncé cette fois. Il se tiendra donc sur Internet, ce samedi 13 mars.

Le "salon de l'agriculture" finistérien, Agri Deiz, aura bien lieu cette année, mais en mode virtuel. L'an dernier, à cause de l'épidémie de coronavirus, la 6 ème édition du festival avait été annulée, mais cette fois, les organisateurs ne veulent pas renoncer. D'habitude, le Parc des Expositions de Quimper se transforme en ferme géante sur trois jours au mois de mars et 20.000 personnes s'y pressent. Cette année, le festival de l'agriculture et de l'élevage du Finistère se tiendra donc sur internet, samedi 13 mars, avec des tables rondes à suivre en direct sur YouTube et Facebook, puis en replay, de 9h15 à 18h30.

Des tables rondes

Plusieurs tables rondes de 50 minutes sont proposées. D'abord sur la diversité des cultures et des pratiques en Finistère, puis sur le lait. Un chef restaurateur proposera ensuite une recette avec des produits locaux. Les organisateurs d'Agri Deiz proposent également une table ronde sur l'élevage, puis sur le bien-être animal, avec notamment un vétérinaire et la possibilité de poser des questions en direct. Et enfin une table ronde sur l'innovation agricole dans le département.

Les organisateurs espèrent toucher un nouveau public, "qui n'a pas l'habitude de se rendre dans les fermes ou au festival", explique Hélène Le Roux, la présidente de l'association Agri Deiz. Et pourquoi pas, "susciter des vocations". Le Finistère compte 5.739 exploitations agricoles, et plus de 13.000 chefs d'entreprises et salariés. Mais 2.051 d'entre eux partiront en retraite dans les cinq ans.