Finistère : l'aide d'urgence aux élevages porcins a commencé

Suites aux annonces de Julien Denormandie d'un plan d'urgence en faveur de la filière porcine, le préfet du Finistère, Philippe Mahé, avait réuni le 2 février une cellule de crise avec l’ensemble des acteurs locaux. Depuis, selon la préfecture, les exploitants de 465 élevages ont déposé une demande d’aide d’urgence. Selon le communiqué, "la procédure simplifiée mise en place par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et les banques a permis la mise en paiement de 108 dossiers et _les aides des 28 premiers dossiers sont arrivées sur les comptes._" Le versement de l’aide va se poursuivre dans les prochains jours.