Dans le Finistère, le déclin de la ressource de tourteaux inquiète les professionnels

Ils sont de plus en plus rare sur les étals des poissonniers. En cinq ans, les captures de tourteaux ont été divisées par trois dans le Finistère, passant de 6.000 tonnes à moins de 2.000. Une raréfaction inquiétante des "dormeurs" qui oblige les pêcheurs professionnels à s'adapter.

Amarré au petit port de Porscave à Lampaul-Plouarzel (Finistère), non loin de l'embouchure de l'aber Ildut, le Mahuda est en pleine préparation avant de reprendre la mer. Ce caseyeur de 16 mètres peut embarquer près de 600 casiers, destinés à attirer homards, araignées et tourteaux. Mais ces derniers se font bien plus rares depuis plusieurs saisons.

Un phénomène provisoire ?

"Ça fait déjà 4-5 ans qu'on voit que ça diminue tout doucement, et l'année dernière y'a vraiment eu moins de tourteaux", constate le patron-pêcheur Marc Baudoin. Forcément, ça a un impact sur le chiffre d'affaires". Pour compenser, l'équipage doit faire le plein de homards, langoustes ou araignées. Il a même commencé à se diversifier en expérimentant des nasses à poulpes. "On vise plusieurs espèces pour essayer de garder un chiffre d'affaires correct", explique ce professionnel qui reste optimiste : il estime que le phénomène n'est que provisoire et que les dormeurs reviendront.

Pour moi c'est qu'une mauvaise passe

Marc Baudoin, patron-pêcheur à Lampaul-Plouarzel. © Radio France - Nicolas Olivier

On survit

Cette raréfaction du tourteau menace directement l'activité d'une dizaine de caseyeurs hauturiers du Finistère, les derniers en France. Alors au comité départemental des pêches, le sujet est pris très au sérieux. La baisse de la production a entraîné une hausse des prix, reconnaît son président Yannick Calvez. Mais "ça ne compense pas la perte de marchandise. On survit. Plusieurs bateaux voudraient bien se diversifier mais malheureusement on n'a pas accès aux autres ressources, on ne peut pas pêcher autre chose. Là actuellement, on est face à un mur, on ne sait plus quoi faire".

Une étude a été lancée par l'Ifremer

Pour tenter de comprendre, l'organisation de pêcheurs a commandé une étude à l'Ifremer (l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). Le chercheur Martial Laurans, spécialiste de l'exploitation des grands crustacés, a déjà écarté la thèse de la surpêche. Il penche plutôt pour l'hypothèse d'un parasite. Soit un hematodinium, connu pour entraîner une mortalité de tourteaux, soit un nouveau parasite -décrit par des chercheurs britanniques- dont l'arrivée sur nos côtes pourrait être liée au changement climatique.

Avant les conclusions de cette étude, le début de la saison du tourteau au mois de mai, permettra aux pêcheurs de vérifier l'état de la ressource.