Flambée des cas de grippe aviaire en Pays de la Loire

10 millions de volailles ont été abattues en France depuis 5 mois à cause de la grippe aviaire. Près de la moitié rien qu'en Pays-de-la-Loire. Les producteurs sont de plus en plus inquiets. Jérôme Boisse, des Ducs de Mayenne, était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 30 mars.

La grippe aviaire frappe durement la France. Dix millions de volailles ont été abattues en 5 mois, pour Jérôme Boisse, des Ducs de Mayenne, _"c'est un phénomène très inquiétant pour la profession_. La propagation de l'épidémie est très active et il faut tout faire pour que la vague ne frappe pas notre département." La Mayenne a connu seulement deux cas de grippe aviaire : "ce serait se voiler la face de dire qu'on ne craint pas que la maladie ne prenne pas plus d'ampleur. C'est la raison pour laquelle on met tout en œuvre pour limiter les risques."

Sas sanitaire et animaux enfermés

Deux cas de grippe aviaire ont été recensés dans notre département, à Ballots et à Saint-Martin-du-Limet. Les agriculteurs ont pris rapidement des dispositions pour limiter la propagation de l'épidémie, comme le souligne Jérôme Boisse : "tous les véhicules qui rentrent sur les sites d'élevage sont désinfectés. Dans les poulaillers, il y a des sas sanitaires, les agriculteurs ont une tenue spécifique pour entrer. Et puis les animaux ont été mis à l'intérieur, après c'est difficile parce que les jours ont rallongé donc ça rend les animaux plus nerveux. "