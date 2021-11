Flambée des prix : les agriculteurs manchois alertent sur l'envolée des coûts de production

Le député Stéphane Travert, ancien ministre de l'agriculture et le sénateur Jean-Michel Houllegatte ont répondu à l'invitation de la FDSEA et des JA de la Manche ce lundi 15 novembre à Pont-Hébert.

C'est une équation "insoutenable" que dénoncent les représentants de la FDSEA et des JA de la Manche. La flambée des prix de l'énergie, des carburants et des matières premières a des répercussions importantes dans les fermes sur le coût de production.

Elle entraîne une forte hausse des charges alors que dans le même temps, les prix payés aux agriculteurs stagnent voire baissent pour certaines productions comme le lait ou le porc.

Ils réclament donc l'application sans délai de la nouvelle loi Egalim 2 pour que cette augmentation des coûts de production soit répercutée sur les prix et supportée par l'ensemble de la filière.

Ce lundi 15 novembre, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Manche ont échangé avec des parlementaires pour détailler la situation, lors d'une rencontre organisée à la ferme expérimentale de la Blanche-Maison, à Pont-Hébert. Le député Stéphane Travert, ancien ministre de l'agriculture et le sénateur Jean-Michel Houllegatte étaient présents.

Yvan Fourré président de la section porcine à la FRSEA Normandie : "la situation des éleveurs de porc aujourd'hui est très préoccupante" Copier

Aliments, carburant, engrais : les charges s'envolent

Les factures s'alourdissent un peu plus chaque jour: "+11% sur l'engrais azoté fin août, par rapport aux tarifs de 2020, + 13% sur le carburant et la flambée continue en cette fin d'année". Mais c'est le prix des aliments qui inquiète le plus : "+25% par exemple pour les tourteaux de colza non-OGM"

Alain Blouet est producteur de lait et des volailles à Notre-Dame-de-Cenilly :

L'année passée, j'avais une facture de 89.000 euros d'aliments. Avec les nouveaux prix, j'ai une hausse de 10.000 euros pour l'an prochain. Et puis c'est pas fini parce que, quand on reçoit les cours des céréales tous les jours sur nos portables, on voit que ça augmente toujours. Il va falloir que nos entreprises laitières et nos politiques soient réactifs parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Autour de chez moi, dans un rayon de 10 kilomètres, on va perdre 500 vaches dans les six mois à venir. Les gens sont dégoûtés du métier.