Flandres : deux jeunes font revivre la culture du houblon

A Morbecque, dans les Flandres, deux jeunes de 26 et 29 ans viennent de recréer une houblonnière. Ces cultures caractéristiques de nos paysages disparaissent peu à peu, et les deux amis souhaitent les faire revivre, en expérimentant de nouvelles manières de faire cet "or vert".

Avec poteaux en bois, câbles métalliques et fils tuteurs, la silhouette des houblonnières est reconnaissable de loin. Autrefois elles façonnaient les paysages de notre région, et particulièrement des Flandres. Mais peu à peu, elles ont disparu, il n'en reste plus que six dans le Nord, et les brasseurs aujourd'hui se fournissent beaucoup à l'étranger pour faire leurs bières.

Edouard et Marc, deux passionnés de bière et de houblon

Paradoxe qui n'a pas échappé à Edouard, 26 ans, et Marc, 29 ans. L'un est de Morbecque, l'autre de Lille, mais c'est à Paris qu'ils se rencontrent. Edouard est dans la restauration, Marc est ingénieur, mais tous deux ont eu commun l'amour de la bière artisanale, et l'envie de voir pousser de nouveau le houblon chez nous. L'association Houblons de France voit le jour, pour conseiller les futurs cultivateurs de houblon, et accélérer son développement en France. Finalement, ils décident de se lancer eux-mêmes, dans la ferme familiale d'Edouard, à Morbecque.

La houblonnière expérimentale voit le jour

Ils font venir des plants des Etats-Unis, d'Allemagne, de Grande Bretagne, de République tchèque, et au Printemps dernier, avec une quarantaine de volontaires, ils créent la houblonnière, en agriculture biologique. Et alors qu'ils pensaient devoir attendre une année, la plantation a déjà donné en ce mois de septembre. "C'est une joie extrême", sourit Edouard, "on a vu quelques cônes apparaître en juin, et on s'est dit Surprise !"

Une trieuse rachetée à un ancien houblonnier des Flandres

Une fois les lianes de houblon délicatement récoltées, elles sont placées dans la trieuse. Alors que Marc et Edouard en cherchaient une partout dans le monde, ils ont pu racheter la machine d'un ancien cultivateur de St Jans Cappel, à deux pas de Morbecque. La tige, les feuilles sont séparées des fameux cônes verts, "l'or vert", essentiel pour brasser la bière.

Une brasserie déjà partenaire

Les jeunes entrepreneurs ont planté 29 variétés de houblon, pour voir comment elles s'acclimatent chez nous. Un genre de houblon qu'on ne trouve presque pas en France et dont les brasseurs sont friands, plus aromatique qu'amer. La brasserie bio Moulins d'Ascq, à Villeneuve d'Ascq, a déjà prévu d'en faire une bière spéciale, à base de houblon frais, et de verser un euro par litre vendu au projet de la houblonnière de Morbecque. Elle sortira en novembre, et Marc s'en régale d'avance : "je n'ai aucune idée de quel goût elle aura, mais elle sera forcément délicieuse, parce qu'avec tout l'amour qu'on aura mis dedans, c'est obligé !"

Journées du Patrimoine

Ce dimanche 17 septembre, la houblonnière expérimentale ouvre ses portes, rue du Chateau, à Morbecque, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Vous pourrez notamment cueillir le houblon et participer à des ateliers de brassage. Rencontrer Edouard et Marc, bien sûr, deux passionnés qui ont de quoi être fiers de ce qu'ils ont réinventé ici : "c'est important de prendre la relève. C'est notre patrimoine, notre culture, ça nous tient à cœur".

Toutes les informations sur la journée porte ouverte du dimanche 17 septembre ICI.

La Belle histoire de la houblonnière de Morbecque, et à écouter et podcaster ICI.