Fleury-Les-Aubrais : des fraises de Sologne offertes aux salariés de l'abattoir Tradival

A quelques mètres de l'entrée de Tradival, devant le restaurant du site, les agriculteurs de la FNSEA ont installé leurs banderoles et leurs cageots. Ils ont ramené 400 barquettes de fraises de Sologne à distribuer aux 400 salariés de l'abattoir de Fleury-Les-Aubrais. " C'est évidemment très symbolique" explique Florent Leprêtre, président régional de la FNSEA.

Distribution rapide sur le site de Tradival © Radio France - Patricia Pourrez

" On voulait ce geste de récompense, de remerciement. Tous les gens qui ont travaillé durant le confinement méritent une mise à l'honneur." Mais, le responsable syndical va encore plus loin . " Au début de la crise, on nous a demandé de tenir bon pour nourrir les Français. On l'a fait et eux aussi, à l'abattoir. C'est ça qu'il faut retenir".

La FNSEA toujours en colère après la fermeture pour cause de Covid-19

Derrière cette action de "remerciements", le discours politique et syndicale prend vite le dessus : "Cet abattoir et ses salariés ont été malmenés et même injustement malmenés" insiste Florent Leprêtre. En fait, les agriculteurs de la Région et notamment les éleveurs de porcs ont mal vécu la décision du Préfet du Loiret de fermer le site , entre le 17 et le 25 mai dernier, suite à la découverte de plusieurs cas de contamination de coronavirus chez les salariés. "_Pour nous, ça a été brutale et injuste"_explique Francis Le Bas, Président de la coopérative porcine Cirhyo, qui fournit 80% des porcs tués à Fleury-Les-Aubrais. " Nos éleveurs ont dû se réorganiser dans l'urgence, trouver un autre abattoir. On avait près de 10.000 porcs en attente et pour nous, c'était d'autant plus injuste qu'ici à Fleury, toutes les précautions sur le site avaient été prises dès le début du confinement.

" Aujourd'hui, il faut que les choses se calment

Aujourd'hui, les activités "abattage et découpe" ont repris quasiment à 100% sur le site. " On est remonté progressivement, c'est tout ce que je peux vous dire" confie le directeur du site. Sur l'action et les commentaires des agriculteurs venus sur place ce vendredi, il préfère "ne pas s'exprimer". Au moment de la distribution des fraises, la dizaine de salariés présente évite elle aussi les journalistes et le micro de France Bleu Orléans. " On a dit tellement de choses sur Tradival, aujourd'hui, il faut que les choses se calment" confie une employée en partant très vite, sa barquette de fraises à la main.